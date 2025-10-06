سألنا الناس في غزة: كيف تحكي مأساة عامين في دقيقة؟ (فيديو)

بعد عامين من الحرب على قطاع غزة، لا يزال الغزيون يقاسون تحت وطأة الدمار والحصار، ويبحثون عن وسيلة لإيصال صوتهم إلى العالم.

في الذكرى الثانية، طرحت الجزيرة مباشر سؤالًا بسيطًا على عدد من النازحين: “لو معك دقيقة تحكي للعالم كله، ماذا ستقول؟”.

وجاءت الإجابات صريحة ومؤلمة، تلخص حال الناس، لكنّها كانت أطول من الدقائق وأصعب من الصمت.

“احكوا كلمة الحق”

قال أحد النازحين إنهم لا يريدون من العالم مساعدات أو تبرعات، بل فقط كلمة حق تُقال دفاعًا عن الشعب الذي فقد نساءه وأطفاله ورجاله.

وأضاف “بدنا العالم يحكي كلمة الحق، بس هيك، مش أكثر”.

“طفولتنا راحت”

وقالت طفلة نازحة بحرقة “صرنا نبيع بالشوارع بدل ما نتعلم، بيتنا مهدوم، بدنا نرجع عالبيت ونكمل تعليمنا”.

“إحنا بشر مش من حجر”

وخاطبت نازحة أخرى العالم قائلة “يا بشر يا عالم، أنتم شايفينا؟ تحملنا أشياء ما بتتحملها الجبال، احنا بشر مش من حجر”.

“صبر غزة غير”

تحدثت امرأة نازحة عن صبر الناس قائلة “الصبر في غزة غير، تعبنا وشقانا، وبيوتنا وذكرياتنا انهدمت قدام عيوننا”.

“كفاية وجع”

وقال نازح فقد شقيقه، باكيا “كفاية وجع وكفاية دمار، أخوي استشهد وما ظل لنا شيء، حنرجع ناقصين”.

وشددت نازحة أخرى مكلومة على أن المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، وقالت “الأقصى لكل المسلمين، لازم الكل يوقف معنا ويساعدنا”.

“بدنا الحرب توقف”

وفي نهاية الرسائل، قالت نازحة أخرى “بتمنى من كل صوت حر وشريف يسمعنا، ويوقف معنا، وتوقف الحرب”.

بعد عامين من الحرب، لا يزال صوت الغزيين يصل رغم كل الدمار “احكوا كلمة الحق ووقفوا الحرب”.