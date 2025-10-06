سألها عن حماس وصدمة الرد.. مسنة إسرائيلية تفاجئ المراسل باعتراف نادر (فيديو)

في مشهد لافت من قلب الاحتجاجات في تل أبيب، صدمت مسنة إسرائيلية مراسل إحدى القنوات المحلية عندما أعلنت على الهواء مباشرة أنها “تصدق” حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكثر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو”.

وجاء ذلك وسط موجة غضب متصاعدة ضد حكومة الاحتلال بسبب استمرار الحرب على غزة وعرقلة الجهود لإعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

خلال احتجاجات الإسرائيليين في تل أبيب لوقف الحرب وإعادة الأسرى.. مسنة إسرائيلية: أصدق حمـ ـاس أكثر من رئيس وزرائي نتنياهو pic.twitter.com/rpwjXBEwIB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2025

وخلال الحوار الذي انتشر مقطع مصور منه على مواقع التواصل الاجتماعي، سأل المراسل المسنة: “إذا سقطت الحكومة وسُحب الجنود، فستبقى حماس في السلطة”، لترد عليه قائلة: “بعد عامين من الحرب.. لماذا لا تزال هناك حاجة إلى مفاوضات؟”.

“أصدّق حماس”

وعندما سألها المراسل: “ألا تستطيع حماس إطلاق سراح الرهائن؟”، أجابت: “عندما وافقت حماس على المفاوضات رفض نتنياهو، وافقت حماس وهو من رفض”.

ثم وجه إليها سؤالا مباشرا: “هل تصدقين حماس؟”، فردت بثقة: “بالطبع أصدق حماس أكثر مما أصدق نتنياهو، نعم يمكنك نشر كلامي، أنا أصدق حماس أكثر من رئيس وزرائي، بلا شك”.

يأتي هذا الموقف في وقت تنظم فيه عائلات الأسرى الإسرائيليين، مظاهرات شبه يومية في تل أبيب ومدن أخرى، للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إنجاز خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.