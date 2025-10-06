“لم يعد الحياد خيارا”.. هآرتس تكشف تحول مواقف طلاب يهود بعد عامين من حرب غزة

رصدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، التحول الذي طرأ على طلاب يهود عبر العالم، بعد مرور عامين على حرب غزة.

من نيويورك إلى كيب تاون وصولا إلى سيدني، رصد التقرير 13 من الشباب اليهود يعيشون حالة من الشك والانقسام والتساؤل عن معنى الانتماء إلى إسرائيل وهويتهم اليهودية.

وقد جعلت الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين، داخل الجامعات حول العالم، هؤلاء لا يشعرون بالأمان “للمرة الأولى في حياتهم”، وفق تعبير الصحيفة.

ويجد الطلاب اليهود، الذين تحدثت إليهم هآرتس، صعوبة في الدفاع عن أفعال إسرائيل، في مواجهة تهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة.

1. آنيا كابلان-هارتنت، 23 عامًا — جامعة كولورادو ستيت (الولايات المتحدة)

“غالبا ما يسألونني إن كنت معادية للصهيونية، لكن السؤال الحقيقي هو: ماذا يجب أن أفعل الآن كيهودية أمريكية لبناء مستقبل أفضل في الشرق الأوسط؟”.

2. أريئيل آيزنر، 23 عاما — جامعة سيدني (أستراليا)

“دعم إسرائيل لا يعني نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، أنا أؤمن بالحياة، فذلك ما تعلّمناه كيهود”.

3. دافيد أزيراد، 25 عامًا — مدرسة سانترال سوبليك (فرنسا)

“وضعتُ نفسي في الواجهة مدافعًا عن إسرائيل، ثم وجدت أنني أدافع عن شيء لم أعد أؤمن به”.

4. إيله كوهين ريمر، 25 عامًا — جامعة يورك (كندا)

“حاولت قدر الإمكان ألا ألفت الانتباه إلى أنني يهودية أو أنني ولدت في إسرائيل، وهما أمران كنت فخورة بهما دائما”.

5. جاكوب شملتز، 23 عامًا — جامعة كولومبيا (الولايات المتحدة)

“لا أرى أي مبرر لما يحدث في غزة الآن، إنه أمر فظيع ومقزز ولا إنساني على الإطلاق”.

6. جيك باورز، 22 عاما — جامعة سينسيناتي (الولايات المتحدة)

“التعاطف مع ما يحدث في غزة، غالبا ما يتحول إلى عداء لليهود”.

7. لويس غرينغراس، 22 عامًا — جامعة بريستول (المملكة المتحدة)

برر لويس حرب إسرائيل على غزة في بدايتها، قائلا “كان لا بد من وجود عاقبة لأفعال (حركة المقاومة الإسلامية) حماس“، لكنه لم يعد يتبنّى هذا الموقف بعد عامين.

8. لولا بنشارز، 23 عامًا — جامعة ويتواترسراند (جنوب أفريقيا)

“كل ما أريده هو أن تتوقف الحرب، لأنها دمرت غزة وأضرت بالمجتمع الإسرائيلي. لقد فرقت الناس في الشتات وفي الداخل، وجعلتنا نختار بين طرفين”.

9. مايا كريستال، 22 عامًا — جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين (الولايات المتحدة)

“إذا أردنا عالما أكثر أمانا لليهود، على الحكومة الإسرائيلية أن تتصرف بطريقة مختلفة. كلما مارست العنف ضد الفلسطينيين، زادت معاداة اليهود عبر العالم”.

10. روبي كابلوشنيك، 22 عامًا — جامعة كيب تاون (جنوب إفريقيا)

“في البداية تفهمت الحرب من أجل استعادة الرهائن. أما الآن، فلا أفهم لماذا نواصل تدمير غزة، ولماذا لا نعرف مكان الرهائن بعد كل هذا؟”.

11. طال رباني، 21 عامًا — جامعة موناش (أستراليا)

“تُهوّل وسائل الإعلام معاداة السامية في أستراليا، وتصورها أسوأ مما هي عليه، لا أعرف يهوديا واحدا هنا يخشى الخروج إلى الشارع”.

12. تاليانا غوردون-نايت، 24 عامًا — جامعة براندايس (الولايات المتحدة)

“كنت دائما أؤمن بحق وجود دولة يهودية، لكنني بدأت أرى في إسرائيل أمورا لا أشعر بالفخر تجاهها. طوال حياتي كنتُ أستطيع أن أكون في منطقة رمادية، لكن بعد السابع من أكتوبرتشرين الأول 2023، لم يعد الحياد خيارا”.

13. تامزن ليستر، 21 عامًا — جامعة برمنغهام (المملكة المتحدة)

“كانت هناك خسائر فادحة على الجانبين لا أرى أنها ستنتهي مع هذه الحرب”.