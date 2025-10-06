نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني “لا أفهم ترحيب السلطة الوطنية بخطة ترامب”

أعرب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة عن عدم قدرته على فهم ترحيب السلطة الوطنية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال خريشة “الغريب أن أول المرحبين بهذه الخطة هو السلطة الوطنية الفلسطينية وأعادوا تأكيدهم مرة أخرة ثقتهم بترامب ليصنع السلام بالمنطقة وهذا أمر حقيقة أنا كجزء من السلطة أمر غير مفهوم على اعتبار أن الخطة التي جاءت في المضمون السياسي لم تتحدث لا عن الضفة الغربية ولا الدولة الفلسطينية بشكل واضح”.

نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: أنا جزء من السلطة ولا أفهم ترحيبها بحديث #ترامب#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hmR8jei5Vu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2025

وأشار خريشة إلى أن الخطة تتحدث عن استمرار اللجنة الدولية في حكم القطاع مدة طويلة “وبالتالي هي لا تعطي شيئا للفلسطينيين ومع ذلك تمت الموافقة عليها والهدف وقف حرب الإبادة”.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، مفاوضات بين وفدي حماس وإسرائيل لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وسيتم خلال المباحثات غير المباشرة بحث الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين طبقا لمقترح ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، بحسب ما قالت الخارجية المصرية في بيان، السبت.