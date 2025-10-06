وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو قادر على تعطيل خطة ترامب.. ومنح حكم غزة لإدارة أجنبية “وهم” (فيديو)

أوضح وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا زال قادرا على التملص من خطة وقف الحرب في غزة، رغم صعوبة ذلك بسبب العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، قال بيلين “بإمكانه أن يقول لا، رغم أن ذلك سيكون صعبا بالنسبة إليه لأنه رسم صورة الصداقة بينه وبين الرئيس ترامب حتى قبل الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة“.

هل يستطيع نتنياهو التملّص من خطة ترامب؟

وزير إسرائيلي سابق يجيب pic.twitter.com/eVPzJAAVAx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2025

وواصل بيلين قائلا إن نتنياهو “كان يعتقد أن ترامب سيكون شديد الحرص على مطالبه لذا إذا دخل في جدل مع ترامب الآن أو قال لا لشيء مهم بالنسبة لترامب فإن الأمر سيكون صعبا عليه”.

كما عبر بيلين عن اعتقاده بأن فكرة منح حكم قطاع غزة لإدارة أجنبية أمر غير ممكن التطبيق لأن أبناء القطاع هم من سيحكمون أنفسهم بطريقة أو بأخرى.

وأضاف بيلين أنه يرى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “استولت على حكم القطاع بالقوة من السلطة الوطنية الفلسطينية” وأنه يجب أن تعود السلطة الوطنية لإدارة القطاع.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، مفاوضات بين وفدي حماس وإسرائيل لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وسيتم خلال المباحثات غير المباشرة بحث الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين طبقا لمقترح ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وتشن إسرائيل حرب إبادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ نحو عامين كاملين.