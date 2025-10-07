إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطرة جنوبي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 من جنوده في قطاع غزة، منهم 2 بجروح خطرة.

وقال الجيش في بيان إن “3 جنود احتياط أُصيبوا إثر انفجار قنبلة يدوية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، من دون توضيح ملابسات الانفجار”.

وأضاف: “2 من الجنود أُصيبوا بجروح خطيرة فيما أُصيب الثالث بجروح متوسطة”.

وأشار بيان الجيش إلى “اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بشأن المصابين وإبلاغ عائلاتهم”، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، إصابة مقاتلين من قوات الاحتياط بجروح خطرة خلال اشتباكات دارت في جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن أحد المصابين ينتمي إلى الكتيبة 7015 التابعة للواء الجنوبي، فيما ينتمي الآخر إلى وحدة الاستطلاع الخاصة 6408 التابعة للواء عتسيوني (اللواء السادس).

وأشار إلى أن الجنديين نُقلا لتلقي العلاج، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على فلسطينيي القطاع رغم مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في شرم الشيخ شمال شرقي مصر، منذ أمس الاثنين.

ويبحث المفاوضون تهيئة الأوضاع الميدانية ووضع آلية لتبادل الأسرى، تطبيقا لخطة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتضم 20 بندا بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة (حماس).

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.