الاحتلال يطلق سراح موفدة الجزيرة مباشر حياة اليماني.. وهذا أبرز ما كشفت عنه (فيديو)

قالت حياة اليماني مراسلة الجزيرة مباشر، التي غطت رحلة أسطول الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قام بقرصنة السفينة التي كانت على متنها في المياه الدولية، وعلى بعد 74 ميلا بحريا من غزة.

وأضافت حياة اليماني، اليوم الثلاثاء، عقب وصولها إلى الأردن بعد أن اعتقلها الاحتلال 5 أيام، أن ما قام به الاحتلال تجاه سفن أسطول الصمود “جريمة حرب تم تسجيلها على الهواء مباشرة”، وفق وصف خبراء القانون.

الاحتلال يفرج عن مراسلة #الجزيرة_مباشر حياة اليماني بعد اعتقالها 5 أيام لتغطيتها رحلة #أسطول_الصمود لكسر الحصار عن #غزة pic.twitter.com/NDtmC5lb6O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2025

“وقاحة لا علاقة لها بالإنسانية”

ووصفت حياة طريقة تعامل قوات الاحتلال معها خلال 5 أيام قضتها بسجون الاحتلال، بأنها “وقاحات من السجانين وسلوك لا علاقة له بالإنسانية”.

وأوضحت أن القاسم المشترك في معاملة الاحتلال لكل المحتجزين، منذ اللحظة الأولى حتى اللحظة الأخيرة، “وجود نزعة للكسر والإهانة”، من أشكالها ربط الأيادي خلف الظهر.

وأكدت حياة أن الاحتلال “لم يجرؤ على أن يخرج كل صور المعتقلين إلى العلن”، مضيفة أنه عندما قال جنود الاحتلال للناشطين على متن أسطول الصمود “أنتم إرهابيون”، كان الرد “بل أنتم الإرهابيون وقتلة الأطفال، وأنتم من يجب أن ينهي هذه الجريمة البشعة، جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.

وأشارت حياة إلى تفاصيل أخرى، خلال فترة اعتقالها، منها “وجود أسماء معتقلين من قطاع غزة على مدار العامين على جدران الزنازين ولانعلم أين ذهبوا”.

“سباب بكل اللغات”

وعن انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية للمحتجزين، قالت حياة أن إحدى المشاركات في أسطول الصمود طالبت جنود الاحتلال بالسماح لها بالحصول على دوائها فهددوها بإلقاء الغاز عليها إن لم تتوقف عن المطالبة بالدواء.

ومضت حياة قائلة “عندما طلبت معتقلات من أسطول الصمود الحصول على الماء والغذاء والدواء كانت الإجابة من جنود الاحتلال هي السباب بكل اللغات”.

استقبال حافل للعائدين

وأعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، وصول 131 مشاركا في أسطول الصمود العالمي إلى أراضيه، بعد ترحيلهم من إسرائيل.

وأظهرت مشاهد متداولة حصلت عليها الجزيرة مباشر، لحظة وصول ناشطي الأسطول إلى الأردن، وسط استقبال حافل، وحضور مسؤولين ودبلوماسيين من الدول التي ينتمي إليها الناشطون.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن مواطنة أردنية و130 شخصا من رعايا دول أخرى كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي، وصلوا إلى المملكة عبر جسر الملك حسين.

وأوضحت أن المرحلين هم مواطنة أردنية ورعايا من البحرين وتونس والجزائر وسلطنة عمان والكويت وليبيا وباكستان وتركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكولومبيا والتشيك واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وصربيا وجنوب إفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروغواي.