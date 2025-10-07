الخارجية القطرية: خطة ترامب تقضي بأن تسليم الأسرى يعني إنهاء الحرب (فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، تتضمن ربطا واضحا بين تسليم الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار.

وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن خطة ترامب تقتضي أن تسليم الأسرى من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يعني إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي بدائل في حال فشل الخطة.

وقال الأنصاري إن كثيرا من تفاصيل الاتفاق بشأن خطة ترامب في حاجة إلى التوافق عليه، إذ تتكون الخطة من عشرين نقطة تقريبا، وكل هذه النقاط بحاجة إلى تفسيرات تطبيقية على الأرض.

وأضاف أن العمل مستمر عن قرب مع الطرف الأمريكي للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتا، وأن وقف إطلاق النار سيكون نهائيا.

واستعرض الأنصاري عددا من القضايا محل التفاوض حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية بين وفدي حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء، منها تفاصيل تسليم الأسرى وتبادلهم ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، موضحا أن جميع الأطراف وافقت على خطة ترامب، وأن العقبات الآن هي في التطبيق.

البث المباشر للإحاطة الاعلامية الأسبوعية لمستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري

وردا على سؤال بشأن مستقبل المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، قال الأنصاري إن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن هذه النقطة، مشيرا إلى أن وجود المكتب كان جزءا من أداة الوساطة التي قادتها قطر منذ عام 2006.

ونقلت الجزيرة عن مصادر في وقت مبكر يوم الثلاثاء، أن المباحثات الأولى بين الوسطاء وحركة حماس، انتهت في شرم الشيخ بمصر وسط أجواء وُصفت بأنها “إيجابية”.

وقالت المصادر إن الجلسة الأولى التي عقدت بمشاركة وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، أسفرت عن “وضع خريطة طريق لجولة المفاوضات الحالية وتحديد آلياتها الزمنية”.

وأضافت المصادر أن وفد حماس أبلغ الوسطاء أن استمرار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل “تحديًا حقيقيًّا أمام الإفراج عن الأسرى”، مؤكدًا ضرورة وقف العمليات الميدانية لتهيئة الأجواء.

وضم وفد حماس، بحسب المصادر، خليل الحية وزاهر جبارين، وهما من بين أعضاء الوفد الذي نجا من محاولة اغتيال في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.