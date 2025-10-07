“بالبيجامات الكستور”.. حرب 73 تشعل سجالا على الهواء وأحمد طه يحرج ضيفه الإسرائيلي (شاهد)

زعم وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، أيوب قرا، أن إسرائيل هي التي انتصرت في حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وادعى قرا، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن إسرائيل استطاعت أن تتعامل مع الموقف بعد هجوم القوات المصرية.

وواصل قرا مزاعمه قائلا إن القوات الإسرائيلية “وصلت تقريبا إلى القاهرة”.

ورد مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه، مفندا مزاعم الوزير الإسرائيلي السابق، مؤكدا أن الطرف المنتصر في حرب أكتوبر 1973 معروف، وأن التاريخ حسم هذا الأمر.

وزير إسرائيلي سابق: إسرائيل انتصرت عام 73 ووصلت إلى القاهرة.. مذيع الجزيرة مباشر يرد#طوفان_الأقصى#أكتوبر pic.twitter.com/URa6Mk3zbm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2025

واستعرض طه خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر، التي شملت مقتل 2700 جندي، فضلا عن مئات الأسرى “بالبيجامات الكستور” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الحديث عن انتصار إسرائيل ووصول قواتها إلى القاهرة يتنافى مع المنطق والعقل والتاريخ، فضلا عن أن مصر استعادت أراضيها المحتلة في نهاية الحرب، في إشارة إلى أن هذا يتنافى مع المزاعم الإسرائيلية، لأن الطرف المنتصر لا يتنازل عن الأرض التي كان يحتلها قبل الحرب.

وأحيا المصريون أمس الاثنين، الذكرى الثانية والخمسين لانتصار السادس من أكتوبر.

واستطاعت مصر خلال الحرب عبور قناة السويس، وتدمير خط بارليف، وتحرير مناطق عدة في سيناء. إلا أن إسرائيل تدعي أنها استطاعت أن تستعيد توازنها قبل نهاية الحرب.