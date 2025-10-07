بالذكاء الاصطناعي.. فاتورة بشرية ومادية غير مسبوقة خلال عامين من الإبادة (فيديو)

بالتزامن مع مرور عامين على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أنتجت وحدة الذكاء الاصطناعي في الجزيرة مباشر تقريرين يوضحان الكلفة البشرية والخسائر المادية التي سببتها الحرب على القطاع.

الكلفة البشرية

67,173 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

20,000 عدد الشهداء من الأطفال.

12,500عدد الشهيدات من النساء.

460 شخصا توفوا بسبب المجاعة من بينهم 154 طفلًا.

2610 استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.

1,670 شهيدا من الطواقم الطبية.

139 شهيدا من العاملين بالدفاع المدني.

254 شهيدا من الصحفيين.

169,780 مصابا منذ بدء العدوان.

4,800 شخص تعرضوا لبتر أحد أطرافهم.

1,200مصاب بالشلل.

1,200 شخص فقدوا أبصارهم.

9500 مفقود جراء العدوان.

الخسائر المادية