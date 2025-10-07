بالذكاء الاصطناعي.. فاتورة بشرية ومادية غير مسبوقة خلال عامين من الإبادة (فيديو)
Published On 7/10/2025|
آخر تحديث: 04:21 PM (توقيت مكة)
بالتزامن مع مرور عامين على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أنتجت وحدة الذكاء الاصطناعي في الجزيرة مباشر تقريرين يوضحان الكلفة البشرية والخسائر المادية التي سببتها الحرب على القطاع.
الكلفة البشرية
- 67,173 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
- 20,000 عدد الشهداء من الأطفال.
- 12,500عدد الشهيدات من النساء.
- 460 شخصا توفوا بسبب المجاعة من بينهم 154 طفلًا.
- 2610 استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.
- 1,670 شهيدا من الطواقم الطبية.
- 139 شهيدا من العاملين بالدفاع المدني.
- 254 شهيدا من الصحفيين.
- 169,780 مصابا منذ بدء العدوان.
- 4,800 شخص تعرضوا لبتر أحد أطرافهم.
- 1,200مصاب بالشلل.
- 1,200 شخص فقدوا أبصارهم.
- 9500 مفقود جراء العدوان.
الخسائر المادية
- 569,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال من بينها 268,000 دمرت بشكل كلي.
- 134 مستشفى ومركزا صحيا تعرضت للتدمير.
- 197 سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
- 61 مركبة دفاع مدني استهدفها الاحتلال.
- 95% من الجامعات والمدارس في القطاع تعرضت للتدمير.
- 273 مركزا للإيواء والنزوح القسري تعرضت للقصف والاستهداف.
المصدر: الجزيرة مباشر