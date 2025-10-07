ترامب: أنجزنا 80 % تقريبا من صفقة غزة والاتفاق سيحقق السلام في الشرق الأوسط (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

وذكر الرئيس الأمريكي في تصريحات في البيت الأبيض، يوم الاثنين، أنه تم إنجاز “80 % تقريبا من صفقة غزة”، على حد وصفه.

وأضاف أن الاتفاق بشأن قطاع غزة سيكون مستداما وسيحقق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن الجميع متفق على التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى أن “(حركة المقاومة الإسلامية) حماس وافقت على أمور مهمة جدا”.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية مباحثات غير مباشرة بين وفدين من حركة حماس وإسرائيل بشأن خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.