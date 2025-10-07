حماس في الذكرى الثانية للطوفان: إقامة دولتنا الفلسطينية “أقرب من أي وقت مضى” (فيديو)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن مقاومة الاحتلال حق مشروع ومكفول، “وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس باتت أقرب من أي وقت مضى”.

ووجهت رسائل عدة إلى الشعب الفلسطيني والفصائل وقوافل أسطول الصمود، كما ثمّنت دور الوسطاء، وحذّرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إفشال هذه الجولة من المفاوضات كما أفشل الجولات السابقة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للقيادي في الحركة فوزي برهوم، خلال الذكرى السنوية الثانية لمعركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

وفي صباح ذلك السبت، أعلنت حماس بدء معركتها الكبرى ضد الاحتلال، بمشاركة بقية الفصائل الفلسطينية، وذلك ردًّا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشمل “الطوفان” هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللًا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة عبر السياج الحدودي وعبر وحدات الضفادع البشرية من البحر، إضافة إلى مظليين من فوج “الصقر” التابع لكتائب القسام، وأسْر مئات الإسرائيليين. ويعد أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.

أبرز ما جاء في البيان الذي قدمه فوزي برهوم القيادي في الحركة: