شاهد: 4 مسيّرات يمنية تربك أجواء إيلات طوال ساعة كاملة وسط دوي الإنذارات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض 4 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن خلال ساعة واحدة فقط، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش أولا في بيان مقتضب: “اعترض سلاح الجو مسيّرة أطلقت من اليمن، مما أدى إلى تفعيل الإنذارات في منطقة إيلات”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان لاحق، أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض مسيرتين في منطقة إيلات أطلقتا من اليمن وارتفاع عدد الطائرات التي اعترضها إلى 3.

ثم نشر الناطق باسم جيش الاحتلال تصريحا مقتضبا قال فيه: “للمرة الرابعة خلال نحو ساعة، اعترض سلاح الجو قبل وقت قصير طائرةً مسيّرة أُطلقت من اليمن”.

وتستهدف جماعة أنصار الله اليمنية مرارا مواقع إسرائيلية وسفنا تابعة لتل أبيب في البحر الأحمر أو مرتبطة بها، دعمًا لقطاع غزة في مواجهة الإبادة المتواصلة.

وتقول “أنصار الله” إن هجماتها ضد إسرائيل والسفن التابعة لها ستتواصل حتى وقف الإبادة الإسرائيلية. وقد هاجمت تل أبيب مرارا عدة مناطق باليمن موقعة شهداء وجرحى وخسائر مادية.