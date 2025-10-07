غضب إسباني يصعّد المقاطعة.. متظاهرون يحطمون واجهات المتاجر الداعمة لإسرائيل (شاهد)

هاجم متظاهرون إسبان محلات لعلامات تجارية داعمة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب اعتقال 49 ناشطا إسبانيا على متن سفن “أسطول الصمود”.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام المتظاهرين بتحطيم واجهات المحلات وقذفها بالحجارة ومحولة اقتحامها، وسط شعور عارم بالغضب، فيما رفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية.

يذكر أن مجموعة من الدول الأوروبية، من بينها إسبانيا وإيطاليا، شهدت مظاهرات واسعة تندد باعتقال إسرائيل للناشطين على متن سفن أسطول الصمود وتطالب بوقف الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل في قطاع غزة.

عقب اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لـ49 متضامنا إسبانيا على متن أسطول الصمود.. متظاهرون إسبان يهاجمون محلات لعلامات تجارية داعمة للاحتلال#الجزيرة_مباشر #إسبانيا pic.twitter.com/CQNz4gqf64 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2025

“صوت المقاطعة أعلى من صوت القصف”

وكتب أحد الناشطين على منصة إكس، قائلا “سخرية جنود الاحتلال من ناشطي أسطول الصمود بتناولهم كوكاكولا وماكدونالدز أمامهم هو اعتراف ضمني بان المقاطعة تؤلمهم.. صوت المقاطعة أعلى من صوت قصفهم”.

وأضاف آخر “كل منتج إسرائيلي يتم الامتناع عن شراءه هو طلقة أخرى في وجه الاحتلال”.

وعلق عزام في منشور آخر بقوله “غزة تغير العالم وتكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام العالم كله”.

انتهاك حقوق المحتجزين

وأكد المشاركون على متن سفن اسطول الصمود أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت حقوقهم القانونية، ومنعت أغلبهم من التواصل مع المحامين، ومن بينهم البرلمانيتان الإيطاليتان، بينيديتا سكوديري وأناليسا كورادو بعد عودتهما إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأكد مركز عدالة الحقوقي إن المحتجزين من المشاركين في أسطول الصمود العالمي تعرضوا، خلال اعتقالهم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لظروف تشكل انتهاكات واضحة لحقوقهم بموجب القانون الدولي.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي قيام إسبانيا بفرض حظر كامل على مرور الأسلحة والوقود للجيش الإسرائيلي عبر المطارات والموانيء الإسبانية.