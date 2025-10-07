قنبلة “جرت هندستها عكسيا” تحول آلية إسرائيلية إلى كتلة نار (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية خلال توغلها في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من استهداف آلية عسكرية صهيونية بتفجير قنبلة (MK84) جرى هندستها عكسيا في حي تل الهوا بمدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وتظهر في المقطع المصور قنبلة “MK84” من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي جرت هندستها عكسيا ثم زراعتها في طريق تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر المقطع كذلك قيام جنود السرايا برصد تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه منطقة زراعة القنبلة.

ووثقت كاميرا الرصد والمراقبة انفجار القنبلة واشتعال النار في إحدى آليات الاحتلال.

وتأتي هذه العملية ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ عامين.