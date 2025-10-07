لحظة وصول ناشطي أسطول الصمود إلى الأردن وسط استقبال حافل (شاهد)

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، وصول 131 مشاركا في أسطول الصمود العالمي إلى أراضيه، بعد ترحيلهم من إسرائيل.

وأظهرت مشاهد متداولة حصلت عليها الجزيرة مباشر، لحظة وصول ناشطي الأسطول إلى الأردن، وسط استقبال حافل، وحضور مسؤولين ودبلوماسيين من الدول التي ينتمي إليها الناشطون.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن مواطنة أردنية و130 شخصا من رعايا دول أخرى كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي، وصلوا إلى المملكة عبر جسر الملك حسين.

وأوضحت أن المرحلين هم مواطنة أردنية ورعايا من البحرين وتونس والجزائر وسلطنة عمان والكويت وليبيا وباكستان وتركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكولومبيا والتشيك واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وصربيا وجنوب إفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروغواي.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها سهلت عبور هؤلاء الأشخاص بالتعاون مع السلطات الأردنية، وقدمت لهم كل ما يحتاجونه من مساعدات.

من جهته، أكد الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، أن جميع ناشطي الأسطول أصبحوا مطلقي السراح بعد ترحيل الدفعة الأخيرة من الناشطين المحتجزين إلى الأردن.

وقال الفريق القانوني إن المجموعةَ الأخيرة من الناشطين المفرج عنهم، شملت أشخاصا من تونس والجزائر، والمغرب، والكويت، وليبيا، والأردن، وباكستان، والبحرين، وتركيا، وسلطنة عُمان.

ولا تزال الناشطة الإسبانية رايس ريغو سيرويا قيد الاحتجاز في إسرائيل. ومدّدت محكمة بئر السبع احتجازها لثلاثة أيام بتهمة “عض” موظفة في مصلحة السجون خلال احتجاجها على ترحيلها، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

كما أفاد العشرات من الناشطين بأنهم تعرضوا لمعاملة مهينة واعتداءات من سلطات الاحتلال.

وكانت إسرائيل اختطفت سفن أسطول الصمود واحتجزت الناشطين أثناء إبحارهم في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 18 عاما.