مقتل جندي إسرائيلي جراء إطلاق شرطي رصاصة بالخطأ من سلاحه

قُتل جندي إسرائيلي من حرس الحدود برصاص جندي آخر في مستوطنة كريات أربع بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، وأن جندي حرس الحدود كان يؤدي واجبه، دون إيضاحات”.

وأفادت بأن “قوات حرس الحدود اعتقلت الجندي القاتل، ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن ملابسات إطلاق النار”.

في السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جنديا كان يقضي إجازته في منزله بمستوطنة كريات أربع قٌتل برصاص جندي من قوات حرس الحدود الإسرائيلية، من دون مزيد تفاصيل على الفور.

يأتي ذلك في وقت ترتكب فيه إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وعدوان عسكري مدمر بالضفة الغربية المحتلة.