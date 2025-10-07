هيئة البث الإسرائيلية: تمديد اعتقال ناشطة من أسطول الصمود “عضّت” موظفة سجون

مدّدت محكمة بئر السبع توقيف الناشطة الإسبانية رايس ريغو سيرويا لثلاثة أيام بعد أن “عضّت” موظفة في مصلحة السجون خلال احتجاجها على ترحيلها، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وذكرت الهيئة أن محكمة الصلح في بئر السبع، مددت اعتقال الناشطة الإسبانية حتى يوم الأربعاء، بعد اتهامها بالاعتداء على مساعدة طبيب أسنان في مصلحة السجون أثناء محاولة إخضاعها للفحص الطبي قبل ترحيلها.

نائبة بالبرلمان الفرنسي من على أسطول الحرية تطالب #ماكرون بإرسال سفن مساعدات كبيرة لغـ ـزة #الجزيرة_مباشر #فرنسا pic.twitter.com/Z2oAqgJNo6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2025

رفض الخروج من الزنزانة

ورفضت سيرويا وناشطة أخرى الخروج من زنزانتهما في سجن كتسيعوت، حيث تمددتا على الأرض وربطتا أذرعهما وأرجلهما بالأعمدة، وبدأتا بركل السجّانات، على حد زعم الهيئة.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن سيرويا قامت بعضّ الموظفة في يدها اليسرى، ما استدعى علاجها، عندما حاولت الموظفة الطبية مساعدة الناشطتين.

وقالت هيئة البث، إن محامي الناشطة، تامر أسدي، قال إن موكلته يفترض أن تُرحّل قريبًا، ولا داعي لاستمرار احتجازها.

غير أن القاضية (شوش شتريت) رأت أن هناك شبهات معقولة ضدها، وادعت أن سلوكها يشكل خطرًا يستدعي بقاءها رهن الاعتقال لمواصلة التحقيق.

هيومن رايتس ووتش: القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين في غزة، معظمهم مدنيون بما يشمل إبادة عائلات بأكملها وقتل ما يعادل في المتوسط صفا دراسيا كاملا من الأطفال كل يوم. ⚫️ هيومن رايتس ووتش: العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة حولت معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء… pic.twitter.com/IzEe1vXQOT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2025

“المسيرة العالمية إلى غزة”

والناشطة سيرويا، البالغة من العمر 56 عامًا وتعمل معالجة بالوخز بالإبر، عُرفت بمشاركتها في فعاليات مؤيدة لغزة، منها “المسيرة العالمية إلى القطاع” في يونيو/حزيران الماضي التي أوقفتها السلطات المصرية قبل وصولها إلى وجهتها.

Entre los repatriados desde Israel figuran la diputada de la CUP Pilar Castillejo y el dirigente Adrià Plazas, que relatan episodios de violencia y acusan el ejército israelí de “secuestro” https://t.co/6SbHYTcxbx a través de @el_pais — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) October 7, 2025

وبحسب صحيفة (إل باييس) الإسبانية، فقد عاشت الناشطة سيرويا، في السنوات الأخيرة بجزيرة مايوركا، وهي على صلة بعدة منظمات دولية لحقوق الإنسان.

وقالت سيرويا خلال التحقيق إنها انضمت إلى أسطول الصمود بدافع إنساني، مؤكدة أن “السكوت شراكة، والمجتمع المدني بات ملزمًا بالتحرك حيث فشلت الحكومات”.

📺 TV en DIRECTO | La activista Greta Thunberg a su llegada a Grecia: "Voy a ser muy clara. Hay un genocidio sucediendo delante de nuestros ojos. Nadie podrá decir en el futuro que no lo sabíamos. Los Estados tienen la obligación de pararlo" https://t.co/k08lHzgLHp pic.twitter.com/oCe6wzTZBo — EL PAÍS (@el_pais) October 6, 2025

قلق من ظروف احتجاز غريتا

وكانت صحيفة (الغارديان) قد ذكرت أن ناشطين سويديين أعربوا عن قلقهم من ظروف احتجاز غريتا تونبرغ في سجن كتسيعوت، وقالوا إنها احتجزت في زنزانة ضيقة تعجّ بالحشرات وتفتقر للماء والطعام.

وقال ناشط تركي للأناضول” إن الجنود جرّوا غريتا من شعرها وأجبروها على تقبيل علم إسرائيل“.

وقالت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ بعد ترحيلها من إسرائيل، إن هناك إبادة جماعية تحصل في غزة أمام أعيننا، وأضافت “المنظومة الدولية تخون الفلسطينيين في غزة”.