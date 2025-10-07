هذا ما تطالب به حماس.. مصدر يكشف كواليس جلسة مفاوضات غزة في شرم الشيخ

انتهت، مساء الثلاثاء، جلسة اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ بين الوسطاء (مصر وقطر) ووفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحسب ما أكده مصدر قيادي في الحركة للجزيرة.

وأوضح المصدر أن نقاشات اليوم ركزت بشكل أساسي على خرائط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وجدولة عمليات الإفراج عن أسرى الاحتلال لدى المقاومة.

وأضاف المصدر أن وفد الحركة طالب بضرورة ربط كل مرحلة من مراحل الإفراج عن الأسرى بمراحل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، مشدداً على أن “الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال”.

وجدد وفد حماس، خلال الاجتماع، التأكيد على حتمية الحصول على ضمانات دولية لتحقيق وقف نهائي للحرب وضمان الانسحاب الكامل، مشيراً إلى أهمية أن تكون هذه الضمانات واضحة وملزمة لجميع الأطراف.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، وقال إن فريقا أمريكيا غادر للتو للمشاركة في المفاوضات.

وفي حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، أضاف ترامب “أعتقد أن هناك احتمالا لننعم بالسلام في الشرق الأوسط” بما يتجاوز غزة.

وأفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع “أكسيوس” الأمريكي بأن جلسات اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بالطابع الفني وتركزت على مناقشة القضايا الخلافية المتبقية بين الأطراف.

وكان القيادي في حركة حماس فوزي برهوم أكد أن وفد الحركة في مصر يواصل بذل جهود مكثفة لتجاوز جميع العقبات أمام التوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم.

وقالت سرايا القدس في بيان أن “أسرى العدو الإسرائيلي لن يروا النور إلا عبر صفقة تبادل مشرفة تربط إطلاق سراحهم بإنهاء الحرب”.

أما هيئة البث الإسرائيلية فنقلت عن مصدرين “لا تقدم إيجابيا في اليوم الثاني من المفاوضات في مصر”.