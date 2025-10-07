وزير الخارجية المصري: مفاوضات شرم الشيخ هدفها تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة (فيديو)

عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الهولندي ديفيد فان فيل، اليوم الثلاثاء في القاهرة، مؤتمرا صحفيًا مشتركا تناول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود السلام الجارية ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الوزير المصري إن المباحثات تناولت بشكل مستفيض تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، والمفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ من أجل الإسراع في التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسرى في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب.

وأكد عبد العاطي ترحيب مصر بالخطة الأمريكية التي تتضمن 3 محاور رئيسية هي:

إنهاء الحرب في قطاع غزة

الرفض الكامل للضم.

الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح عبد العاطي أن القاهرة تعتبر موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الخطة تطورا إيجابيا يستدعي العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذها.

وأضاف الوزير المصري أن المباحثات تطرقت كذلك إلى التحضيرات الخاصة بـ”مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار”، مشيرا إلى أن مصر ترحب بمشاركة هولندا في استضافة هذا المؤتمر إلى جانب منظمات دولية ودول صديقة.

وكشف عبد العاطي أن الوزير الهولندي سيتوجه إلى مدينة العريش ومنفذ رفح للاطلاع على الأوضاع الإنسانية ميدانيا، مشددا على أن المشكلة ليست في نقص المساعدات بل في القيود المفروضة على دخولها.

ودعا عبدالعاطي إلى فتح جميع المعابر للسماح بتدفق الإمدادات إلى داخل قطاع غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية والمجاعة الحالية.

وضع كارثي

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل إن “الوضع في غزة كارثي، ومن الضروري كسر دائرة العنف وحماية المدنيين الأبرياء”، مؤكدا أن خطة الرئيس ترامب تمثل طفرصة فريدة لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وأشار فان فيل إلى أن المفاوضات التي بدأت في مصر تبعث على التفاؤل، نظرا لأن حماس أبدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أهمية مناقشة جميع تفاصيل الخطة بعمق لضمان تحقيق حل الدولتين.

وأعلن الوزير الهولندي حزمة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تشمل تخصيص 25 مليون يورو لدعم الجهود الإغاثية، إضافة إلى 2 مليون يورو عبر منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي المصري في عمليات الإخلاء والعلاج.

وأضاف أن بلاده بدأت بالفعل في إخلاء الأطفال المصابين من غزة لتلقي العلاج في الخارج، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.