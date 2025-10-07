وزير الدفاع السوري يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل مع قائد قوات “قسد”

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار شامل مع القوات الكردية بسوريا المعروفة باسم “قسد” في كافة محاور الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق البلاد.

وقال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في تدوينة له عبر منصة (إكس): “التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي (قائد قسد) في العاصمة دمشق، واتفقنا على وقف شامل لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً”.

التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً. — مرهف أبو قصرة (@Murhaf_abuqasra) October 7, 2025

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا “التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمالي البلاد”.

وأضافت أن “قوات الأمن الداخلي انتشرت في حي الميدان بمحافظة حلب لتأمين الأهالي والحفاظ على الأمن والاستقرار”.

ونقلت الوكالة عن محافظة حلب، أنه جرى اليوم الثلاثاء، تأجيل الامتحانات وتعطيل الدوام في جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة، إضافةً إلى الدوائر الرسمية ضمن مدينة حلب نظراً للأوضاع الراهنة.

وأضافت: “يُستثنى من هذا القرار الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية والخدمات الطارئة للمواطنين”.

وأمس الاثنين، قتل عنصر وأصيب آخرون من قوى الأمن الداخلي السوري، جراء استهداف قوات قسد أحياء سكنية بمحيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تعرف بـ “قسد” فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن التنظيم نقض الاتفاق أكثر من مرة.