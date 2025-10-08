إسرائيل تعلن السيطرة على جميع سفن “أسطول الحرية” واعتقال 150 ناشطا (فيديو)

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن قوات البحرية الإسرائيلية سيطرت على جميع سفن “أسطول الحرية” المتجه إلى قطاع غزة، واعتقلت نحو 150 ناشطا دوليا كانوا على متن سفن الأسطول.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن ركاب الأسطول نُقلوا إلى أحد الموانئ الإسرائيلية تمهيدا لترحيلهم فورا، ووصفت رحلة الأسطول بأنها “محاولة أخرى عقيمة لاختراق الحصار البحري والدخول إلى منطقة حرب”، مضيفة أن السفن والركاب تم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي.

في المقابل أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن الأسطول كان يحمل مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من 110 آلاف دولار تشمل أدوية وأجهزة تنفس ومستلزمات غذائية لمستشفيات القطاع.

🚨Interception of the FFC x TMTG flotilla has started 🚨 The Israeli military has no legal jurisdiction over international waters. Our flotilla poses no harm. We carry vital aid worth over $110,000 USD in medicines, respiratory equipment, and nutritional supplies that were… pic.twitter.com/H61WsbZc3b — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) October 8, 2025

جريمة حرب

وأضافت اللجنة عبر فيسبوك أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجددا جريمة حرب في المياه الدولية”، مؤكدة استمرارها في محاولات كسر الحصار رغم الهجمات.

وأكدت اللجنة أن الهجوم وقع على بعد 120 ميلا بحريا (220 كم) من شواطئ غزة، أي في نطاق المياه الدولية، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة النشطاء على متن السفن.

ردود أفعال دولية

وفي أول رد فعل دولي، قال وزير الخارجية الإيطالي “نتابع توقيف 10 إيطاليين كانوا على متن أسطول الحرية ونطالب الحكومة الإسرائيلية باحترام حقوقهم حتى ترحيلهم”.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إدانته الشديدة لاعتراض الأسطول، واصفا ما جرى بأنه “عمل استفزازي ينتهك القانون الدولي”، وطالب بـ”الإفراج الفوري عن جميع الناشطين الماليزيين وتوفير الحماية لهم وعدم إساءة معاملتهم”.

الصور الأخيرة من سفينة الضمير قبل الهجوم من قبل مروحية عسكرية إسرائيلية pic.twitter.com/VLcDaALE4p — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) October 8, 2025

قرصنة مكتملة الأركان

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن ما قامت به إسرائيل يمثل “قرصنة مكتملة الأركان بحق سفن كسر الحصار”، مشيرة إلى أن التعامل المهين مع النشطاء يشكل “انتهاكا صارخا للأعراف الإنسانية”.

وانتقدت الحركة في بيان أصدرته اليوم صمت الحكومات الأوروبية الذي يشجع على استمرار الجرائم بحق المدنيين في القطاع.

يُذكر أن “أسطول الحرية” يضم 11 سفينة انطلقت من إيطاليا محملة بالناشطين والمساعدات الإنسانية لكسر الحصار المفروض على غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني تحت الإبادة الجماعية.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من اعتراض إسرائيل “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية واعتقال مئات النشطاء الذين تحدثوا لاحقًا عن سوء معاملة وتعذيب خلال احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.