القسام تدمر جيبين إسرائيليين في خان يونس وتقصف جنود الاحتلال بالهاون شرق غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت جيبين عسكريين إسرائيليين بعملية عسكرية جنوب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في تدوينة، اليوم الأربعاء، عبر قناتها على منصة تليغرام “تمكن مجاهدو القسام صباح أمس الثلاثاء من استهداف جيبين عسكريين صهيونيين من نوع همر بقذيفتي الياسين 105، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح على خط إمداد العدو بالقرب من عيادة جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع. ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

وكانت كتاب القسام قد قالت في بيان نشرته أمس الثلاثاء عبر قناتها على تليغرام “تمكن مجاهدو القسام أمس الاثنين من دك تجمع لجنود وآليات العدو شمال غرب حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون”.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ عامين.