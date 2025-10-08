كاتب إسرائيلي: السنوار درس في السجن هجوم نفّذه مقاتلو الفيتكونغ عام 1968

قال الكاتب الإسرائيلي بنيامين زئيف كيدار إن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 يشبه إلى حدٍّ كبير هجوم “تيت” الذي شنّته قوات الفيتكونغ وجيش فيتنام الشمالية الشيوعي في 31 يناير/كانون الثاني عام 1968 ضد الجيش الفيتنامي الجنوبي والقوات الأمريكية الداعمة له.

وكانت قوات الفيتكونغ وجيش فيتنام الشمالية قد اكتسحت في هذا الهجوم نحو 100 بلدة ومدينة وعشرات المواقع العسكرية في جميع أنحاء البلاد، وكان نقطة تحول كبرى في الحرب، كما كان له صدى واسع في التأثير على الرأي العام الأمريكي بشأن الحرب في فيتنام.

هجوم تيت

وفي مقال رأي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قال كيدار: “في الأيام التي تلت السابع من أكتوبر 2023، بحثتُ عن سوابق لهجوم حماس المفاجئ، وفي النهاية وجدتُ نظيرًا قريبًا جدًا له، وهو هجوم تيت.. ففي كلتا الحالتين نجح الطرف المهاجم، الذي كان يُنظر إليه كتنظيم إرهابي يعمل في خلايا صغيرة، في تشكيل قوة عسكرية ذات شأن؛ وفي كلتا الحالتين وقع الهجوم في يوم عيد للجانب المستهدَف حين كان كثير من جنوده في إجازة”.

وأضاف: “خرج المهاجم في كلتا الحالتين بلا دبابات أو طائرات لمواجهة أحد أقوى جيوش العالم، بادئًا بوابل من الصواريخ أعقبه هجوم بريّ سريع”.

ورأى كيدار أن “الشبه بين العمليتين لافت إلى درجةٍ تسمح بالافتراض أن مخططي حماس قد درسوا تجربة هجوم تيت”.

وأشار كيدار إلى تقريرٍ بُثّ على قناة “كان 11” في مايو/أيار الماضي، روت فيه العميدة المتقاعدة بيتي لاهت، التي شغلت سابقًا منصب رئيسة شعبة الاستخبارات في مصلحة السجون الإسرائيلية، أنّ يحيى السنوار كان يواظب أثناء وجوده في السجون الإسرائيلية على دراسة حرب الفيتكونغ ضد الأمريكيين، وعلى نظام الأنفاق الذي حفره المقاتلون الشيوعيون، وأنه كان حريصًا على أن يدرس عناصر حماس في السجن هجوم تيت.

وتابع كيدار: “تواصلتُ مع بيتي لاهت وسألتها عمّا إذا كانت قد نقلت تلك المعلومات إلى الجهات المختصّة، فجاء جوابها حاسمًا وواضحًا: (كلّ المعلومات التي تمّ الحصول عليها نُقلت إلى أجهزة الاستخبارات). ويعني ذلك أنّه في فبراير/شباط 2017، حين أصبح يحيى السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة، كان في ملفه الشخصي لدى شعبة الاستخبارات دلائل ووثائق تشير إلى الاهتمام البالغ الذي أبداه بدراسة حرب فيتنام وتجاربها القتالية.

استكشاف نوايا العدو

وتساءل كيدار: “هل كان ينبغي لضابط الاستخبارات المكلّف بملفّ السنوار الشخصي أن يخطر بباله أنّ السنوار سيحاول إعادة تنفيذ هجوم تيت في محيط غزة؟”.

ويجيب كيدار أن هذا ليس ضروريًا، مضيفًا: “ليس بالضرورة أن تشكل خطط السنوار وهو في السجن، الاستراتيجية ذاتها التي يتّبعها السنوار وهو حرّ، فقد كان بإمكانه أن يختار مسارًا مختلفًا تمامًا. ومع ذلك، فإنّ ضابط استخبارات متمرّسًا، يدرك أنّ الجزء الأصعب والأكثر تضليلًا في عمله هو استكشاف نوايا العدو، كان سيفهم أنّ المعلومات التي قدّمتها بيتي لاهت يمكن أن تفتح نافذةً نحو فهم نوايا السنوار، وبالتالي كان من المنطقي أن تتم متابعة خطواته لاحقًا من خلال مقارنتها بالنموذج الفيتنامي”.

وأردف كيدار أنه كلما تكاثرت الأدلة بشأن “مدينة الأنفاق” التابعة لحماس، وعن تدريبات الاستيلاء على مبانٍ التي حاكت مواقع الجيش الإسرائيلي، كلما ازداد الاعتقاد بأن فيتنام كانت فعلاً تُستخدم كنموذج يُحاكيه السنوار، “ومن هنا تكون الطريق قصيرة للتنبؤ بأي نسخة أو متغيّر من هجوم تيت”، على حد قوله.

وأضاف: “لنفترض في هذه المرحلة أنّ أحد عناصر الاستخبارات لدينا خطر بباله أن يفحص كيف تصرّف جهاز الاستخبارات الأمريكي عشية هجوم تيت؛ لكان قد اكتشف أنّه في الأشهر التي سبقت الهجوم، وقعت بأيدي الأمريكيين خطط جزئية له، لكنهم قدّروا أنّ الشيوعيين غير قادرين على تنفيذ هجوم واسع بهذا الحجم، واعتبروا تلك الخطط مجرّد تضليل”.

ورأى كيدار أن “ردّ فعل القادة الأمريكيين على المعلومات التي خالفت تصوّرهم المسبق كان نابعًا من قناعاتهم الراسخة بشأن العدو، وهذه القناعات هي التي جعلتهم يتجاهلون المعلومات التي كانت بحوزتهم، ولذلك باغتَهم هجوم تيت على حين غِرّة”، وهو تقريبًا ما حدث مع الإسرائيليين قبيل هجوم السابع من أكتوبر.

ملفّ فيتنامي

وأشار كيدار إلى أن اللواء أهارون حليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) عام 2023، لم يتدرّج من داخل جهاز الاستخبارات، وكذلك الأمر بالنسبة للّواء إيلي زعيرا، رئيس أمان عام 1973، فكلاهما كان ضابط مشاة، وكلٌّ منهما قاد في حينه لواء المظليين، ثم عُيّن في منصب رئيس شعبة الاستخبارات لأداء وظيفة إضافية برتبة لواء.

ورأى كيدار أنه “لو كان في شعبة الاستخبارات ملفّ فيتنامي يضمّ المعلومات المذكورة أعلاه، وعُرض هذا الملف على حليفا في أيلول/سبتمبر 2023، لكانت أجراس الإنذار قد دوّت في رأسه” بشأن الهجوم القادم.