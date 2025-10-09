أسامة حمدان: الاتفاق في شرم الشيخ أنهى الحرب و600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يوميا

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ أنهى الحرب في قطاع غزة، وستبدأ من الغد (السبت) إجراءات دخول المساعدات الإنسانية عبر نحو 600 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لمصداقية الاحتلال فيما يخص تنفيذ الاتفاق.

وأضاف حمدان في مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر: “نشكر الوسطاء في قطر ومصر وتركيا على دورهم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، موضحا أن الوسطاء سيعلنون اليوم رسميا عن وقف الحرب بشكل كامل بعد التنسيق مع الاحتلال.

وأكد القيادي في حركة (حماس) أن الكرة الآن في ملعب حكومة الاحتلال التي عليها القبول بهذه الصفقة، وبيّن أن الاتفاق ينص على أن الاحتلال سيفرج عن 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة والعالية.

وشدد على أنه “لا تهجير ولن يخرج الفلسطينيون من أرضهم، والاحتلال سيواجه العالم إذا انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضح حمدان أن مؤسسة غزة الإنسانية كانت “فخا لقتل المئات من أبناء غزة”، مشيرا إلى أن مسؤولية توزيع المساعدات ستقتصر على المنظمات الأممية فقط.

كما أشار إلى أن مصداقية الإدارة الأمريكية باتت على المحك بعد ضمانها لتنفيذ حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: “الجيش الإسرائيلي بات منهكا وليس في وضع يسمح له بالعدوان على غزة مرة أخرى”، كاشفا أنه تم خلال المفاوضات تعديل الخرائط وتوسيع الخط الأصفر ومساحة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وأن إدارة قطاع غزة ستكون في إطار وطني فلسطيني وسيتم مناقشتها في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد “لن نقبل بوصاية أجنبية وآن الأوان لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس”.

وقال حمدان: “حركة الفلسطينيين ستكون حرة في الأماكن التي سينسحب منها الاحتلال، ولن يقبل أي فلسطيني بتسليم السلاح، وشعبنا أحوج ما يكون للمقاومة”.

وختم تصريحاته بالتأكيد: “نريد أن نستعيد جثامين كل الشهداء لتكرم وتدفن بما يليق بها، ونثمن ردة الفعل العالمية لاسيما الأوروبية رفضا لمجازر الاحتلال في غزة”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.

وجرى الاتفاق عقب 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور وفود من قطر وتركيا ومصر وبرعاية أمريكية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 48 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين تحتجز إسرائيل أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني في سجونها، يعاني العديد منهم من التعذيب والإهمال الطبي وسوء التغذية، واستشهد عدد منهم داخل المعتقلات وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملياتها في غزة، ما أدى إلى سقوط 67,194 شهيدا و169,890 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى وفاة 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا بسبب المجاعة.