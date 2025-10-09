إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف خطة التحركات الفورية لقوات الاحتلال عقب موافقة الحكومة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل تتعلق بالسيطرة الأمنية المستقبلية في قطاع غزة والجدول الزمني لتنفيذ الانسحاب، وذلك قبيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت إذاعة الجيش بأن الجيش الإسرائيلي سوف يسيطر على المنطقة العازلة التي تحيط بقطاع غزة بأكمله للتحكم في الشريط الحدودي الأمني المحيط بالقطاع.

وأوضحت الإذاعة الجدول الزمني ملزم للجيش فور الموافقة الرسمية على الاتفاق حيث سيكون أمام الجيش 24 ساعة للاستعداد للعودة إلى خطوط الانسحاب المحددة.

وبعد انقضاء فترة الاستعداد، ستتاح 72 ساعة لإعادة المختطفين يستقبل الجيش خلالها جميع الأسرى الإسرائيليين بين يوم السبت ويوم الاثنين القادمين.

المنطقة العازلة و”الخط الأصفر”

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن التمركز الجديد يستند على “الخط الأصفر” لخطة ترامب، مع تصحيحات طفيفة حيث ستظل السيطرة قائمة في المنطقة العازلة الواسعة وعلى طول طريق فيلادلفيا، والمنطقة المتاخمة الشمالية (بيت حانون وبيت لاهيا)، والمنطقة التي تشرف على كفار عزة وناحال عوز، بالإضافة إلى “أجزاء كبيرة من رفح وخان يونس“.

وفي وقت سابق اليوم كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن قادة الفرق العاملة في الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة تلقوا أمراً من القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة بالتحضير لانسحاب تدريجي من القطاع خلال الساعات القادمة، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة شرم الشيخ أمس بوقف الحرب.