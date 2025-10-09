هيئة البث الإسرائيلية: أوامر جديدة للجيش في غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن قادة الفرق العاملة في الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة تلقوا صباح اليوم الخميس أمراً من القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة بالتحضير لانسحاب تدريجي من القطاع خلال الساعات القادمة، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة شرم الشيخ أمس بوقف الحرب.

وأضافت أن قادة الفرق بدأوا في الساعات الأخيرة الاستعدادات لـ خفض كبير في عدد القوات داخل القطاع. ووفقاً للاتفاق، سيعيد الجيش الإسرائيلي تمركزه على “الخط الأصفر” الذي تم تعديله مؤخراً، والذي يترك إسرائيل مسيطرة على حوالي 50% من أراضي قطاع غزة.

كاتس يدعم الخطة

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عزمه على دعم الخطة في اجتماع الحكومة المقرر مساء اليوم مؤكدا أنه “سيصوت اليوم في اجتماع الحكومة لصالح خطة إطلاق سراح المختطفين”.

وأشار ساعر إلى أن “من مصلحتنا توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة”. وزعم ساعر أن إسرائيل “لم تتنازل عن أي من أهداف الحرب أو إنهاء حكم حماس في غزة”، محذراً من أنه “لا تزال هناك اختبارات تنتظرنا”.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر:

⭕️ من مصلحتنا توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة

تحذيرات في غزة والقصف متواصل

لا تزال التوترات قائمة على الصعيد الميداني مع استمرار الإجراءات العسكرية والتحذيرات الرسمية في غزة، حيث أفادت مصادر للجزيرة مباشر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأكدت وزارة الداخلية بغزة أن الاحتلال “لا يزال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه”. ونبهت الوزارة المواطنين “للحذر في الساعات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”، داعية إياهم إلى انتظار الإعلان الصادر عن الجهات الرسمية.