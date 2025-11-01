الخارجية الأمريكية: ندعم رفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وذلك في إطار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه الكونغرس الأمريكي حاليا.

وأوضح المتحدث، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن “الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار”.

وشرع قانون “قيصر” بهدف وقف الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق ضد الشعب، كما ورد في القانون، والعمل على دفع التوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض، بالإضافة إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان على جرائمهم، وتعزيز المساءلة الدولية تجاه الانتهاكات في سوريا.

ما هي العقوبات؟

يفرض قانون قيصر الأمريكي عقوبات على كل من يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي يستفيد منها النظام السوري، أو يتورط في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية، أو يقدّم دعمًا مباشرا لنظام الأسد.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية ومنع دخول الأراضي الأمريكية، إضافة إلى عقوبات ثانوية تطال المؤسسات الأجنبية التي تعمل على تسهيل صفقات ذات أهمية لصالح النظام.

وتسببت العقوبات المفروضة على النظام السوري في تعقيد للاستثمارات وأعمال إعادة الإعمار والمعاملات المالية، وخصوصا بالنسبة للشركات والمستثمرين الأجانب الحريصين على تجنّب أي مشاكل مع النظام المالي الأمريكي.