حي الكتيبة في خان يونس.. صور جوية تكشف دمارا شاملا ومسجد الحي يتحول إلى ركام (فيديو)

كشفت صور جوية خاصة لقناة الجزيرة مباشر حجم الدمار الهائل الذي لحق بحي الكتيبة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد عامين من القصف الإسرائيلي المتواصل الذي حول الحي إلى كتل من الركام.

وتُظهر الصور أن الحي فقد ملامحه بالكامل، إذ تحولت الشوارع إلى أطلال مدمرة، وسوِيت المنازل بالأرض جراء عشرات الغارات المتتالية التي استهدفته منذ بداية الحرب.

كما تظهر الصور أن الحي لم يعد كما كان، ولم يبق به شيء يذكر، كل زاوية تحولت إلى أنقاض، حتى المسجد الذي كان يجمع الناس لم يسلم.

أبرز ما تكشفه الصور هو الدمار الكامل لمسجد الكتيبة الرئيسي، الذي كان يحمل اسم الحي نفسه ويعد رمزا دينيا واجتماعيا لأهالي المنطقة.

وقد تعرض المسجد لقصف مباشر أدى إلى انهياره بالكامل، مما أثار حزنا واسعا بين السكان الذين اعتادوا الصلاة فيه منذ عقود.

تدمير غير مسبوق في غزة

وفي مؤتمر صحفي عقده إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب دمارا غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.

وأوضح أن الاحتلال دمر 835 مسجدا كليا وعشرات المساجد جزئيا، واعتدى على 3 كنائس ودمر 40 مقبرة وسرق أكثر من 2450 جثمانا، مشيرا إلى إقامة 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

وعلى الصعيد الإسكاني، أضاف الثوابتة أن الحرب أدت إلى تدمير 300 ألف وحدة سكنية كليا و200 ألف أخرى جزئيا أو بليغا، ما تسبب في تهجير نحو مليوني إنسان قسرا يعيشون اليوم في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف.

ووفق التقديرات الحكومية حتى منتصف أكتوبر 2025، بلغ حجم الركام والأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي ما بين 65 إلى 70 مليون طن، تضم آلاف المنازل والمنشآت الحيوية التي دمرها الاحتلال عمدا.