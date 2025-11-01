سياسة|أمريكا

سي إن إن: البنتاغون يعطى الضوء الأخضر لترامب لتزويد أوكرانيا بـ”توماهوك”

AT SEA - MARCH 29, 2011: In this handout released by the U.S. Navy, the U.S. Navy guided-missile destroyer USS Barry (DDG 52) launches a Tomahawk cruise missile in support of Operation Odyssey Dawn March 29, 2011 from the Mediterranean Sea.. In a response to a alleged chemical weapons attack on its own people by the Syrian regime the USS Mahan, the USS Barry, the USS Ramage, and the USS Gravely, all Arleigh Burke-class destroyers carrying Tomahawk land-attack missiles, are en route or in position in the eastern Mediterranean for a possible strike on Syrian military assets on August 28, 2013. U.S. Navy via Getty Images/AFP (Photo by U.S. NAVY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
يبلغ مدى صواريخ "توماهوك 1600 كيلومتر (الفرنسية)
Published On 1/11/2025
|
آخر تحديث: 12:32 AM (توقيت مكة)

حفظ

كشف تقرير لشبكة “سي إن إن” أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أخطرت البيت الأبيض بتقييم يفيد بأن تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” بعيدة المدى لن يؤثر سلبا في مخزونات الولايات المتحدة، وهو ما يترك القرار السياسي النهائي في يد الرئيس دونالد ترامب.

وذكر التقرير، الجمعة، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، أن البيت الأبيض أُبلغ بالتقييم مطلع الشهر الجاري، قبل لقاء ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث ضغط زيلينسكي للحصول على الصواريخ لاستخدامها في استهداف منشآت للنفط والطاقة داخل روسيا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويبلغ مدى صواريخ “توماهوك” نحو ألف ميل (حوالي 1600 كيلومتر).

تغيُّر دراماتيكي

ورغم هذا التقييم، فقد أحجم ترامب في تصريحات علنية عن الموافقة الفورية، قائلا خلال غداء عمل مع زيلينسكي إنه “لا يفضل منح الصواريخ إلى أوكرانيا لأن الولايات المتحدة لن تمنح أشياء نحتاج إليها لحماية بلادنا”.

ثم تغيَّر موقفه دراماتيكيا في كلمته الافتتاحية خلال الغداء، مؤكدا لاحقا أمام زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى تلك الصواريخ، قبل أن يبلغ الأخير خلف الأبواب المغلقة بأن الولايات المتحدة لن توفرها على الأقل في الوقت الراهن.

زيلينسكي ضغط على ترامب للحصول على صواريخ توماهوك خلال اجتماع البيت الأبيض
زيلينسكي ضغط على ترامب للحصول على صواريخ “توماهوك” خلال اجتماع البيت الأبيض (رويترز)

وقالت المصادر لـ”سي إن إن” إن قرار ترامب جاء بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام، حيث حذر بوتين من أن صواريخ “توماهوك” قادرة على الوصول إلى مدن كبيرة في روسيا مثل موسكو وسانت بطرسبرغ، وأن تسليمها قد يضر بالعلاقات بين واشنطن وموسكو.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن ترامب في الأيام السابقة أقر عقوبات أمريكية جديدة على شركات نفط روسية، وألغى مؤقتا اجتماعا كان مخططا مع بوتين في بودابست لمناقشة ملف أوكرانيا، معبّرا عن إحباطه من تراجع بوتين عن الدخول بجدية في محادثات سلام.

من جهته، كتب زيلينسكي على منصة “إكس” أنه يأمل توسيع قدرات أوكرانيا الطويلة المدى قبل نهاية العام “لإنهاء الحرب بشروط عادلة” لبلاده.

المصدر: سي إن إن

إعلان