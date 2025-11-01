مشاهد مأساوية.. منسقية النازحين في دارفور توثق رحلة الهروب من الفاشر (فيديو)

نشرت منسقية النازحين في إقليم دارفور غربي السودان مقطعا مصوّرا يُوثّق أوضاع النازحين الفارين من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.

ويُظهر المقطع مشاهد مؤلمة لمعاناة الفارين، وسط صرخات الأطفال ونحيب الكبار، فيما تحدثت إحدى النازحات عن تعرّضهم لانتهاكات خلال رحلة النزوح، مؤكدة مقتل أبنائها جميعهم في الطريق.

من جانبها أعربت منظمة أطباء بلا حدود بالسودان، اليوم السبت، عن خشيتها على حياة آلاف المدنيين الممنوعين من الخروج من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

وأشارت المنظمة في منشور عبر منصة “إكس”، إلى الفظائع الجماعية وعمليات القتل في الفاشر، مبدية خشيتها على حياة آلاف المدنيين الممنوعين من الفرار إلى مناطق آمنة.

تُدين أطباء بلا حدود الفظائع الجماعية وعمليات القتل في الفاشر وتخشى على حياة آلاف المدنيين الممنوعين من الفرار إلى مناطق آمنة. ندعو قوات الدعم السريع إلى تجنيب المدنيين المخاطر، والأطراف الدولية إلى التحرك العاجل لوقف حمام الدم.https://t.co/MecWOIAjeu — منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) November 1, 2025

فظائع ترتكب ضد المدنيين

وكانت المنظمة قد حذرت في بيان أمس الجمعة، من أن أعدادا كبيرة من الناس ما زالوا في خطر شديد، وأنهم يُمنعون من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها من الوصول إلى مناطق أكثر أمانا.

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا)، إن الوضع في الفاشر، يزداد سوءا مع ورود تقارير عن فظائع ترتكب ضد المدنيين.

وأضاف المكتب في بيان، اليوم السبت: “تفيد مصادر محلية بأن آلاف الأشخاص بمن فيهم كبار السن، وذوو الإعاقة، والجرحى ما زالوا عالقين وغير قادرين على الفرار”.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية.

ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان 2023، حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.