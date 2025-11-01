وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على قوة خاصة أوكرانية في بوكروفسك المحاصرة

قالت روسيا، اليوم السبت، إن قواتها قضت على فريق من القوات الخاصة الأوكرانية التي وصلت إلى مدينة بوكروفسك المحاصرة في محاولة لمنع القوات الروسية من مواصلة تقدمها هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من القوات الخاصة التابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية، وعددها 11 فردا، قُتلت بالكامل بعد هبوطها من على متن مروحية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن الجنود المحاصرين في مدينة بوكروفسك بدأوا بالاستسلام.

وعلى الجانب الآخر، نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري أوكراني -طلب عدم كشف هويته- أن أفراد مجموعة القوات الخاصة لم يلقوا حتفهم، وأن العملية الأوكرانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة لا تزال جارية.

وقبل أيام، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للسماح للصحفيين بالوصول إلى القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك وبوكروفسك.

وأضاف “على القيادة السياسية في أوكرانيا اتخاذ قرارات بشأن مصير مواطنيها المحاصرين”.

صواريخ توماهوك

على صعيد آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن إرسال الأسلحة إلى كييف لن يساعد في حل الصراع، وذلك تعليقا على التقارير التي أفادت بأن وزارة الدفاع الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.

أهمية مدينة بوكروفسك

وتسعى روسيا إلى السيطرة على منطقة دونباس بأكملها التي تضم مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، لكن أوكرانيا لا تزال تسيطر على نحو 10% من دونباس البالغة مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع تقريبا.

ومن شأن السيطرة على مدينة بوكروفسك، التي تصفها وسائل الإعلام الروسية بأنها “بوابة دونيتسك”، ومدينة كوستيانتينيفكا الواقعة إلى الشمال الشرقي منها التي تحاول القوات الروسية تطويقها أيضا، منحُ موسكو قاعدة للتقدم شمالا نحو أكبر مدينتين ما زالتا تحت سيطرة أوكرانيا في دونيتسك، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

ويقع المنجم الوحيد في أوكرانيا الذي ينتج فحم الكوك، المستخدَم في صناعة الصلب، على بُعد نحو 10 كيلومترات غربي بوكروفسك. وأعلنت شركة ميتنفيست الأوكرانية لصناعة الصلب في يناير/كانون الثاني الماضي وقف عمليات التعدين هناك.