وزير الإعلام السوداني: لا نثق في الدعم السريع والحكومة ملتزمة بسلام يحفظ سيادة الدولة (فيديو)

أكد وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر أن الحكومة لا تثق في قوات الدعم السريع ولا في قدرتها على الالتزام بأي اتفاق، مشيرا إلى أنها استغلت هدنة اتفاق جدة لتجهيز قواتها ومواصلة هجماتها على المدنيين.

وقال الأعيسر في لقاء مع الجزيرة مباشر، اليوم السبت، إن “السودانيين لن يقبلوا بوجود ميليشيا الدعم السريع في مستقبل البلاد”، مضيفا أن الدعم السريع ارتكبت “مجازر بحق المدنيين وأراقوا دماء السودانيين في مدينة الفاشر”.

وذكر أن قوات الدعم السريع “استعانت بمرتزقة وعصابات مأجورة من داخل السودان وخارجه”، مؤكدا أن الجيش السوداني “قادر على دحر هذه الميليشيا وطردها من الفاشر وكردفان وسائر أنحاء البلاد”.

كل خيارات السلام متاحة

وشدد الأعيسر على أن الحكومة ترفض أي اتفاق سلام لا يراعي مصالح الدولة السودانية ومطالبها المشروعة، موضحا أن أي تسوية يجب أن تضمن سيادة البلاد ووحدة مؤسساتها.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية منفتحة على كل الخيارات المتاحة لتحقيق السلام، ومنها التفاوض من أجل إنهاء الحرب، بشرط “تجريد ميليشيا الدعم السريع من سلاحها وفقا لخارطة الطريق التي طرحتها الحكومة”.

وقال إن “الخرطوم مستعدة لقبول أي مبادرة تنسجم مع خارطة الطريق، لكنها سترفض أي مبادرة لا تراعي المصالح الوطنية”.

وأوضح وزير الإعلام السوداني أن الحكومة التزمت بجميع بنود اتفاق جدة، في حين كانت الدعم السريع هي التي “نقضت الاتفاق وتنصلت من التزاماتها”، مشيرا إلى أن الجيش والقوات المتحالفة معه “يحمون المدنيين بخلاف الميليشيا التي تقتلهم وتعتدي على ممتلكاتهم”.

ونفى الأعيسر أن تكون الحكومة تمثل أي مكون فكري أو أيديولوجي معيَّن، قائلا إن “ربط الحرب بالحركة الإسلامية فِرية، فالحكومة لا تمثل أي توجه فكري أو سياسي بعينه، بل تمثل الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية”.

وثمَّن الأعيسر دور السعودية ومصر وجهودهما في وقف الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تحفظات على الدور الأمريكي في الملف السوداني، دون أن يوضح طبيعة هذه التحفظات.

وأكد أن الحكومة السودانية جادة منذ اندلاع الحرب في التوصل إلى اتفاق سلام يصون الدولة ومؤسساتها ويحفظ كرامة المواطنين، مضيفا أن “الخرطوم تسعى إلى سلام حقيقي يصون سيادة البلاد ويحمي ثرواتها، وينهي معاناة الشعب السوداني”.

كما دعا الأعيسر المجتمع الدولي إلى “الضغط على الأطراف الداعمة لميليشيا الدعم السريع لوقف الدعم العسكري الذي تتلقاه”، مؤكدا أن “هذا الدعم الخارجي يسهم في إطالة أمد الحرب”.