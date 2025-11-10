إلغاء ندوة علمية في باريس لاتهامها بمعاداة السامية والانحياز للجانب الفلسطيني

ألغى معهد (كوليدج دي فرانس) في باريس ندوة حول فلسطين كان من المقرر أن تقام من الخميس إلى الجمعة بسبب “الجدل الذي دار حولها”.

كان عنوان الندوة “فلسطين وأوروبا تبعات الماضي وآليات معاصرة” وكان يشرف على تنظيمها المؤرخ هنري لورانس بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في باريس (كاريب باريس).

لكن بعض الشخصيات اتهمت الندوة بالانحياز للجانب الفلسطيني ومحاولة تشويه إسرائيل ووصفتها بأنها فعالية “مؤيدة للفلسطينيين”.

من جانبه قال مدير المعهد في بيان “بصفتي المسؤول عن سلامة الممتلكات والأشخاص وكذلك هدوء الفعاليات التي تقام داخل مباني كوليدج دي فرانس، أشعر بأني ملزم بإلغاء التظاهرة”.

أما وزير التعليم فيليب بابتيست فوصف القرار بأنه حكيم وذلك في تغريدة نشرها على صفحته على منصة إكس.

وقال بابتيست “الدفاع عن الحرية الأكاديمية هو الدفاع عن نقاش حر ومحترم ومتعدد. هذه هي الرسالة التي يجب أن أحملها من مدير كلية فرنسا خلال آخر أيام الأسبوع”.

وأضاف “قرار كوليدج دي فرانس إلغاء هذه الندوة هو قرار مسؤول صدر عن مؤسسة تعد رمزا للتميز في المعرفة في بلداننا”.

وكانت الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا) قد نددت بالفعالية الأكاديمية، واصفة إياها بأنها “منصة لمعاداة الصهيونية” وأعلنت الجمعة أنها ستحتج لدى وزير التعليم العالي.

تأسس معهد (كوليدج دي فرانس) في القرن السادس عشر، ومقره في العاصمة باريس وهي مؤسسة تعليمية وبحثية فرنسية كبرى.