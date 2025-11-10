الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة شرقي خان يونس وإطلاق نار كثيف في مدينة غزة

أفاد مراسل الجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف الخط الأصفر في منطقة سيطرة القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة شمالي القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران من آلياته العسكرية، وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة بمختلف أنواعها في أجواء المدينة الغربية.

وفي جنوب القطاع، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة ومتواصلة على المناطق الشمالية والشرقية من مدينة خان يونس، ترافقها عمليات قصف مدفعي استهدفت منطقة الزنة شمال شرق المدينة، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية ومنازل المدنيين.

الجيش الإسرائيلي يوثق قيامه بنشاط عسكري شمل إطلاقا لـلنـ ـار قرب الخط الأصفر في قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر https://t.co/QLT1i97oOL pic.twitter.com/wWfw5U061H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2025

خرق اتفاق وقف إطلاق النار

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تواصلت الاعتداءات وارتكاب المجازر بحق المدنيين.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 241 شهيدا والمصابين إلى 619 منذ بدء خروقات الاحتلال للاتفاق، فيما جرى انتشال 528 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 69176 شهيدًا و170690 مصابًا، في واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.