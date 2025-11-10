سياسة|قطاع غزة

الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة شرقي خان يونس وإطلاق نار كثيف في مدينة غزة

يومية ومجازر بحق المدنيين وعمليات نسف للأحياء السكنية
الاحتلال يرتكب جرائم يومية وعمليات نسف للأحياء السكنية (رويترز)
Published On 10/11/2025

أفاد مراسل الجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف الخط الأصفر في منطقة سيطرة القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة شمالي القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران من آلياته العسكرية، وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة بمختلف أنواعها في أجواء المدينة الغربية.

وفي جنوب القطاع، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة ومتواصلة على المناطق الشمالية والشرقية من مدينة خان يونس، ترافقها عمليات قصف مدفعي استهدفت منطقة الزنة شمال شرق المدينة، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية ومنازل المدنيين.

خرق اتفاق وقف إطلاق النار

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تواصلت الاعتداءات وارتكاب المجازر بحق المدنيين.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 241 شهيدا والمصابين إلى 619 منذ بدء خروقات الاحتلال للاتفاق، فيما جرى انتشال 528 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 69176  شهيدًا و170690 مصابًا، في واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة مباشر

