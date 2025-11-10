تحت دخان الخيش.. فلسطينية تطهو القليل من الطعام بين القبور في خان يونس (فيديو)

داخل إحدى المقابر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، يعيش عدد من العائلات الفلسطينية النازحة التي لم تجد مأوى آخر بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلها ومنع بعضها من العودة إلى مناطقها التي تقع داخل الخط الأصفر.

تروي الفلسطينية رنا محمد معانتها التي أجبرتها على بناء خيمة في وسط المقابر لتؤويها هي وأطفالها “كما ترون اضطر إلى الطبخ بهذا الشكل والدخان خنقني، ولكن لا يوجد بديل”.

وأردفت: “الحياة صعبة للغاية ولا نستطيع فعل أي شيء، حتى الأموال لا نستطيع أن نجمعها بسبب قلة العمل، لا نستطيع شراء الخشب للطهي”، إذ تجمع معظم نساء غزة القمامة وتشعلن منها النيران للطهي.

ورغم توقف الحرب منذ قرابة شهر فإن مقومات الحياة الأساسية لم تتوفر مثل السكن والمياه الصالحة للشرب والغاز الطبيعي والكهرباء.

وأشارت رنا إلى أنها لم تتمكن من أخذ أي شيء من منزلها أثناء عملية النزوح، بسبب القصف المتواصل من قبل جيش الاحتلال، وتمنت السيدة الفلسطينية أن تحصل على غرفة واحدة فقط لتحميها وعائلتها من برد الشتاء.

وتعيش رنا مع عائلتها في خيمة خالية من أي أساس أو فرش، إذ ينام الجميع على الأرض ولا يجدون ما يقيهم درجات الحرارة المتقلبة.