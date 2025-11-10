ترامب: 10 آلاف دولار لمراقبي الحركة الجوية الملتزمين بالعمل.. وهذا مصير من تغيَّب

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، جميع مراقبي الحركة الجوية بالعودة الفورية للعمل، وسط فوضى غير مسبوقة في قطاع الطيران نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر منذ 41 يوما، وما ترتب عليه من خفض كبير لعدد الرحلات الجوية ونقص في الطواقم.

وأكد ترامب أنه سيمنح مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لكل من واصل عمله خلال فترة الإغلاق، دون أن يحدد عدد المستحقين لها، مشيرا إلى أنه “سيرحب باستقالة من تغيَّبوا عن العمل”.

وكتب على حسابه بمنصة تروث سوشيال “على جميع مراقبي الحركة الجوية العودة إلى العمل الآن! أي شخص يتقاعس عن العودة سيتأثر بشكل كبير. توجهوا إلى العمل فورا”.

ويعاني قطاع الطيران الأمريكي عجزا حادّا في المراقبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع، إذ كشف رئيس إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد أن ما بين 20 و40% من المراقبين تغيَّبوا عن العمل في أكبر 30 مطارا منذ بدء الإغلاق.

وقال وزير النقل شون دافي إن نقص الموظفين بلغ ذروته السبت الماضي، في أسوأ يوم من حيث الحضور منذ بدء الأزمة. وأُلغيت اليوم نحو 1700 رحلة داخل الولايات المتحدة، وسط توقعات بزيادة الإلغاءات هذا الأسبوع بعدما قررت إدارة الطيران الاتحادية رفع نسبة خفض الرحلات إلى 10% بدءا من يوم الجمعة المقبل.

وزادت عاصفة شتوية ضربت شيكاغو الوضع سوءا، وهو ما دفع إدارة الطيران الاتحادية إلى تعليق الحركة الجوية في 12 مطارا، منها مطار أوهير في شيكاغو ورونالد ريجان الوطني في واشنطن، بسبب نقص المراقبين.

وكانت الإدارة قد وجهت تعليمات لشركات الطيران، الأسبوع الماضي، بخفض رحلاتها اليومية بنسبة 4% في 40 مطارا رئيسيا لأسباب تتعلق بسلامة الحركة الجوية، على أن ترتفع النسبة إلى 6% غدا الثلاثاء، ثم إلى 10% في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي غضون ذلك، صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي.