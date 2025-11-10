داخلية غزة: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر شاحنات واردة إلى القطاع

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن المباحث العامة بالشرطة في المحافظة الوسطى تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر شاحنات كانت في طريقها إلى القطاع.

وأوضحت المباحث أنها فور تلقي إشارة من عمليات المحافظة باشتباه في وجود عملية تهريب عبر الشاحنات الواردة إلى القطاع، تحركت إلى المكان حيث جرى تفتيش إحدى الشاحنات المشتبه فيها، وتم ضبط 225 قرش حشيش كانت مخبأة داخل الشاحنة.

وأكدت المباحث العامة أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالتها والقضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لفتح تحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وشددت المباحث العامة على أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة.

تسبب الإدمان والعقم.. المكتب الحكومي في #غزة يوثق العثور على حبوب مخدرة داخل أكياس طحين وزعتها شركة المساعدات الأمريكية، فما التفاصيل؟#حرب_غزة pic.twitter.com/LChuj73pB0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 29, 2025

مخدرات في أكياس الطحين

وقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في يونيو/حزيران الماضي، في بيان عن “جريمة خطيرة ومروعة” تمثلت في العثور على أقراص مخدرة داخل أكياس الطحين التي يتم توزيعها على المواطنين الجائعين عبر ما وصفها البيان بـ”مصائد الموت” أو ما تُعرف بمراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد المكتب، في بيان رسمي حينذاك، توثيقه 4 إفادات لمواطنين عثروا على أقراص مخدرة من نوع “أوكسيكدون” داخل أكياس الطحين التي وصلت إليهم.

وحمَّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، متهما إياه بانتهاج “سياسة ممنهجة لنشر الإدمان وتدمير المجتمع الفلسطيني من الداخل”، ووصف هذه الخطوة بأنها “امتداد مباشر لجرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة”.