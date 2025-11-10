سجال حاد في الكنيست بسبب لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر (فيديو)

تصاعدت حدة الخلافات داخل الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد نتنياهو أن اللجنة “يجب أن تمثل كل مكونات الشعب وتحظى بتوافق واسع”، مستشهدا بنموذج لجنة التحقيق التي شكلتها الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر، ومشددا على أن عملها سيهدف إلى “استخلاص العبر من الكارثة”.

كلمة نتنياهو قوبلت بمقاطعات متكررة من نواب المعارضة، ما دفع حراس الكنيست إلى إخراج عدد منهم من القاعة.

ورد زعيم المعارضة يائير لابيد باتهام نتنياهو بعدم تحمل المسؤولية عن “كارثة كبرى مثل 7 أكتوبر”، قائلا: “من لم يتحمل مسؤولية كارثة كهذه لا يمكن أن يكون أهلا للثقة”، مضيفا: “مشكلتنا ليست الدولة بل الحكومة الفاسدة”.

وقال: “أنت لا تعمل لصالح الدولة بل لتحقيق مصالح مجموعة من الفاسدين”، متسائلا عن سبب عدم اتخاذ موقف من إحراق علم الدولة في مظاهرات الحريديم الرافضة للتجنيد، ومؤكدا أن “عدم تجنيد الحريديم يكلف الدولة 60 مليار شيكل سنويا، ونتنياهو لا يتحرك لأنه لا يريد إغضاب ائتلافه الحكومي”.

وخلال كلمته، جدد نتنياهو تأكيده أن إسرائيل حققت “النصر على كل دول المحور بما فيهم حماس”، وأن قطاع غزة سيصبح منطقة منزوعة السلاح عبر نزع سلاح حماس “بالطريقة السهلة أو الصعبة”.

وأضاف أن الضغط العسكري والسياسي مكّن من إعادة جميع المختطفين الأحياء ومعظم جثامين القتلى، مشيرا إلى استعادة جثمان الضابط هدار غولدن من غزة وبقاء أربع جثامين لدى الحركة.

ونفى نتنياهو صحة مقطع مصور بثته القناة 12 الإسرائيلية يظهر التنكيل بأسير من غزة في معسكر سديه تيمان، واصفا إياه بأنه “كاذب ومفبرك”.