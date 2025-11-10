شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في النبطية جنوبي لبنان (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن شخصا استشهد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة البيسارية بالنبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت صباحا سيارة على الطريق السريع الصرفند- البيسارية مما أدى إلى استشهاد شخص. ولم تحدد الوكالة هوية الشهيد.

من جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة البيسارية أدت إلى استشهاد مواطن.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن طائرات إسرائيلية مسيّرة حلقت على علو متوسط في أجواء إقليم التفاح جنوب البلاد.

كما ذكرت أن قوة إسرائيلية فجّرت في وقت متأخر مساء الأحد 3 منازل في بلدة حولا بقضاء مرجعيون (جنوب).

تصعيد واسع

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيدا واسعا حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا، غارات على عدة بلدات، كما أنه أنذر الخميس، عدة قرى بالإخلاء، في أوسع إنذار منذ سريان اتفاق وقف النار الموقع قبل نحو عام.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات مما أسفر عن إصابة ومقتل المئات من اللبنانيين.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف شهيد وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.