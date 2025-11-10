المراسلة سألتها “كيف حالك؟” فانفجرت باكية.. طفلة من غزة: والله احنا مش بخير (فيديو)

في مشهد يجسد معاناة أطفال غزة تحت ويلات الحرب والنزوح، ظهرت الطفلة عطاف، البالغة من العمر 14 عاما، وهي تبكي بحرقة داخل خيمة مهترئة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، قائلة بصوت يختنق بالدموع: “خايفة تمطر علينا”.

وفي حديث مع مراسلة الجزيرة مباشر، قالت عطاف: “والله مش بخير، لأنه إحنا عايشين بخيمة… بخاف طول الليل، بضلني صاحية عشان بخاف حد يمرق علينا، وبصحي إخواتي ومحدش بيرضى يصحى”.

وأضافت الطفلة بصوت مرتجف وهي باكية: “الطيارة والزنانة فوقينا، وبطلع بالسماء بلاقيش نجوم، بحكي رح تشتي… بصحي إخواتي، بس الحمد لله إنها ما شتت الليلة”.

وروت عطاف تفاصيل قاسية عن ظروف معيشتها، قائلة: “بنام بحرام واحد، ولما بتغطى بقسمه بيني وبين أخوي”.

طفلة فلسطينية نازحة تبكي بحرقة داخل خيمة مهترئة في #غزة "خايفة تمطر علينا"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/iR7U7C4F02 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2025

“نفسي نعيش زي الناس”

وعن أمنيتها قالت “نفسي نعيش زي الناس، نفسي بس بشادر نغطي فيه الخيمة اللي مش إلنا”. وفي ختام المشهد، تتشبث عطاف بأمل صغير حين تهمس: “نفسي نعيش زي الناس”.

يأتي هذا المشهد الإنساني الصادم بينما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل الدمار الهائل الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وأكد المكتب أن مئات آلاف العائلات تواجه خطر البرد والمطر دون مأوى أو ملابس شتوية أو وسائل تدفئة، مشيرا إلى أن 4% فقط من الأراضي الزراعية في القطاع لا تزال صالحة ويمكن الوصول إليها.

كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن استمرار الحصار والدمار يهدد حياة المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء.