على أرض مصر.. لقاء مؤثر بين نادر صدقة وعائلته بعد 20 عاما من الأسر (شاهد)

في لحظة مؤثرة وفي لقاء حار، اجتمع الأسير المحرر نادر صدقة مع عائلته على أرض مصر، بعد اشتراط الاحتلال إبعاده وتعنته في السماح لعائلته بالخروج للقائه فور الإفراج عنه.

وكان صدقة قد قضى أكثر من عقدين من الزمان في السجون الإسرائيلية.

وتفاعل المدونون مع هذا المقطع ومع مشاعر نادر وعائلته، إذ قالت سحر: “دموع وعمر مضى كل دقيقة بسنة، وقهر وأسر دون ذنب، ومشاعر لا عد لها بلحظة لقاء.. فرحة مغمسة بحزن عميق”.

وعلقت سوسن “بكيتونا.. ما أصعب دموع الوالدين! الحمد لله على السلامة وربنا يكتب هاللحظة لكل مشتاق”.

وقالت ريما حجازي: “منضل نبكي عليهم إن كانوا بالأسر وإن طلعوا من الأسر منبكي عالعمر اللي ضاع منهم وعالعذاب اللي شافوه”.

وصدقة هو أسير فلسطيني محرر وقيادي بارز في كتائب الشهيد مصطفى أبو علي، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خطط ونفذ عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

واعتقل عام 2004 وحكم عليه بالسجن 6 مؤبدات و45 عاما بعد أن وجه له الاحتلال 35 تهمة، وكان الأسير الوحيد الذي ينتمي إلى الطائفة السامرية.

ونال صدقة حريته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ضمن صفقة تبادل الأسرى بعد معركة “طوفان الأقصى“.