لقطات حصرية للجزيرة مباشر.. الاحتلال يهدم ويخرب مباني شمال قطاع غزة (فيديو)

حصلت قناة الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، على لقطات حصرية تُظهر آليات الاحتلال الإسرائيلي الثقيلة وهي تهدم وتخرّب مباني في المناطق الشرقية لمخيم جباليا وتل الزعتر داخل الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، وهو ما يُعَد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت المشاهد وجود آليات عسكرية بجانب الآليات الثقيلة الإسرائيلية أثناء عمليات الهدم والتخريب.

وتنص خرائط الانسحاب على تراجع آليات الاحتلال إلى شرق المخيم، ووضع حدود “الخط الأصفر” في وسطه.

ويحرم “الخط الأصفر” أكثر من نصف سكان محافظة شمال غزة التي تضم مدينتي بيت لاهيا وبيت حانون وبلدة جباليا ومخيمها من العودة إلى منازلهم، في الوقت الذي تتزايد فيها خروق الاحتلال للاتفاق.

ويعيش سكان شمال غزة الذين تمكنوا من العودة إلى أنقاض منازلهم المدمرة حالة من الخوف، مع تواصل إطلاق آليات الاحتلال النار تجاههم، وتحليق طائرات مسيَّرة “كواد كابتر” فوق خيامهم، ومن المفترض أن يتراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الحدود الشرقية والشمالية مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار مرحلته الثانية.