توتر داخل القيادة الإسرائيلية بعد تعيين مدع عام عسكري دون علم نتنياهو

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقع قرارا بتعيين المحامي إيتاي أوفير في منصب المدعي العام العسكري ومنحه رتبة لواء، في خطوة أثارت غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر للصحيفة إن نتنياهو رفض التعيين وعبر عن استيائه الشديد لأن القرار تم اتخاذه دون علمه أو استشارته، معتبرا أن وزير الدفاع تجاوز صلاحياته.

ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن قرار التعيين جرى بموافقة المستشار القانوني لوزارة الدفاع وعدد من قادة المؤسسة العسكرية، وجاء بعد أشهر من المشاورات الداخلية في الجيش حول هوية المرشح للمنصب.

ويُعد منصب المدعي العام العسكري من أرفع المناصب القانونية العسكرية في إسرائيل، وهو المسؤول عن مراجعة قرارات النيابة العسكرية والملفات القضائية للجيش.

توتر متصاعد

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن التوتر بين كاتس ونتنياهو يتصاعد منذ فترة بسبب خلافات تتعلق بتدخلات رئيس الوزراء في شؤون الجيش وتعيينات قيادية حساسة، وسط مخاوف داخل الأوساط السياسية من أن يمتد الخلاف ليؤثر في استقرار الائتلاف الحكومي.

يُذكر أن إيتاي أوفير شغل في السابق مناصب بارزة في النيابة العسكرية، وكان أحد المسؤولين عن الملفات القانونية الخاصة بعمليات الجيش في قطاع غزة والضفة الغربية، ويُعرف بمواقفه في الدفاع عن الإجراءات القانونية للجيش الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.

يأتي تعيين أوفير خلفا للمدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي التي استقالت من منصبها على خلفية التحقيق في تسريب “فيديو” يوثق تعذيب أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان”.