أسامة حمدان: إسرائيل عاجزة عن البقاء دون حماية وهزيمتها ممكنة بإرادة المقاومة (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان خلال لقاء نظمته المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، إن الحرب المستمرة منذ عامين على غزة كشفت أن “الكيان الصهيوني” غير قادر على البقاء وحده، مؤكدا أنه “لا يزال بحاجة إلى دعم وحماية من القوى التي صنعته”.

وأضاف أن هذه الحرب أظهرت أيضا أن إسرائيل كانت تهدف إلى استسلام المقاومة، لكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا، وقال “لم يرفع أي مقاوم الراية البيضاء، ولم يُلق أحد سلاحه، ولم يتوقف القتال خلال عامين كاملين من العدوان”.

وأكد حمدان أن الشعب الفلسطيني أثبت عمليا تمسكه بأرضه وحقه في الصمود رغم ما وصفه بـ”عامين من حرب الإبادة”، معتبرا أن المعركة الطويلة “لم تكسر إرادة المقاومة، ولم تخرجها من الميدان”.

7 أكتوبر محطة تاريخية

وشدد حمدان على أن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سيظل “محطة تاريخية في تاريخ الشعب الفلسطيني، وفي تاريخ الكيان الزائل”، لأنه أثبت أن هزيمة إسرائيل ممكنة، قائلا “7 أكتوبر قال إن هزيمة إسرائيل ممكنة ليس بسلاح مكافئ، وإنما من خلال إرادة وحسن تدبير في الضرب على نقاط ضعف العدو”.

وأشار إلى أن هذا اليوم كشف أن المقاومة “خيار وطني جدي وقادر على الإنجاز”، وأن صورة إسرائيل اليوم هي “البرهان الأكبر على ذلك”، مضيفا أن الانقسام الداخلي لا يخدم إلا الاحتلال، وأن استعادة الوحدة الفلسطينية أصبحت أولوية وطنية.

وأكد حمدان أن حركة حماس توصلت إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أكثر من مرة، لكن الاحتلال “كان ينقلب عليها دائما”، لافتا إلى أن الميزة في الاتفاق الأخير أن أول خطوة فيه هي إعلان انتهاء الحرب، بخلاف ما كانت تسعى إليه إسرائيل.

وأوضح أن اتفاق شرم الشيخ هو اتفاق مبدئي وليس نهائيا، وأن أمام الأطراف “3 محطات، أنجزنا منها المحطة الأولى”، مشيرا إلى أن هناك إرادة لدى جميع الأطراف باستثناء “الكيان الصهيوني” لوقف الحرب.

القيادي في حمــاس أسامة حمدان: الشعب الفلسطيني أكد عمليا أنه متمسك بحقه في الصمود على الأرض رغم عامين من حـ ـــرب الإبادة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/pI3WrvqLR0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2025

تحديات

وقال حمدان إن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، من خلال مواجهة تحديات الإعمار في غزة ومنع ابتلاع الضفة الغربية وحماية القدس من التهويد، مؤكدًا “نحن بحاجة إلى استعادة مشروع التحرير وطنيا، ليصبح خيارا لا ينقسم الفلسطينيون عليه”.

وحذر حمدان من أن الخطر الحقيقي ليس في القتل والتدمير فحسب، بل في مشروع بنيامين نتنياهو لإقامة إسرائيل الكبرى، مشددا على أن إسرائيل كيان معتدٍ “لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يعتدي على لبنان واليمن وسوريا والعراق وإيران وقطر“.