أول رد من المقاومة على قرار الكنيست بشأن “إعدام الأسرى” الفلسطينيين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، هو محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم، ضد الفلسطينيين.

ومساء أمس الاثنين، أقرّ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 39 عضوًا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، وفق هيئة البث الرسمية.

وقالت حركة حماس في بيان اليوم الثلاثاء، إن “تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال”.

إصرار على انتهاك القوانين الدولية

وأشارت إلى أن تمرير هذا التشريع على مرأى العالم، يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بإدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير “وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه”.

كما دعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات منهم.

تصعيد خطير ضد الأسرى

من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن التصديق على قانون إعدام الأسرى في الكنيست “تصعيد إجرامي خطير ضمن الإبادة والتطهير الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني”.

وقالت إن إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني للإعدام الجماعي، ويثبت أن “ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان”.

بدورها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان، إن توزيع “المجرم بن غفير الحلوى بعد تمرير القرار يظهر بوضوح العقلية الفاشية والوحشية التي تسيطر على حكومة الكيان الغاصب وتكشف أننا أمام عصابة من القتلة والمجرمين”.

وأشارت إلى أن المصادقة على القانون يمهد لخطوات “أكثر دموية وإرهاب جديد يطال الأسرى الذين يتعرضون لأبشع اصناف العذاب والتنكيل في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وتهدف لشرعنة الجرائم المنظمة بحق الأسرى.

ودعت الحركة إلى القيام بأوسع حملة تضامن شعبية واستنفاذ كل السبل للتصدي لهذا القرار ولكل انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

جريمة حرب مكتملة الأركان

وقالت الجبهة الشعبية، في بيان، إن إقرار “الكنيست الصهيوني” لقانون الإعدام جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية تُشرعن القتل بحق الأسرى صحفي

وقال البيان، إن القرار يمثّل “جريمة حرب مكتملة الأركان”، ويجسّد “الطبيعة الفاشية لهذا الكيان الذي يواصل انحداره نحو مزيد من تشريع القتل، وإضفاء الصبغة القانونية على سياسات الإعدام الممنهج”.

وذكرت أن ذلك يُشكّل ضوءا أخضر، لتوسيع ما يُمارس فعليا داخل السجون من قتل بطيء عبر التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من العلاج، مشيرة إلى استشهاد عشرات الأسرى على مدى السنوات الماضية بقرارات غير مُعلَنة تصدر عن منظومة أمنية يقودها نتنياهو وبن غفير.

وأشارت إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال في معتقل سدي تيمان، وما جرى الكشف عنه داخل السجن السري المعروف باسم “راكيفيت”، حيث يُحتجز المعتقلون في ظروف لا تليق بالبشر.

تشريع لمجزرة جديدة

أما لجان المقاومة في فلسطين، فقد اعتبرت أن تصديق الكنيست على التشريع “جريمة حرب صهيونية جديدة تعبر عن العقلية الإجرامية والنزعة الإنتقامية وتشريع لمجزرة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت إن القانون العنصري بإعدام الأسرى الفلسطينيين ينتهك اتفاقية جنيف الثالثة والتي تلزم الموقعين عليها “بما فيها الكيان الصهيوني بمعاملة أسرى الحرب بإنسانية تامة ويحظر أي فعل يسبب الموت أو يهدد الصحة وهذا القانون سيحول الأسرى الفلسطينيين إلى أهداف للإعدام الفوري في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والإنساني”.