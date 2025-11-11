استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر قدَّم استقالته من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، عن رسالة وجَّهها رون ديرمر إلى نتنياهو “يوم أديت اليمين الدستورية وزيرا في الحكومة، وعدت عائلتي بأنني لن أخدم في هذا المنصب إلا مدة عامين”.

ويُعَد ديرمر من المقربين إلى نتنياهو.

وتولى ديرمر خلال الفترة الماضية التنسيق في العديد من الملفات على رأسها حرب غزة، حيث تولى دور المفاوض الرئيسي بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن رون ديرمر الذي يُعَد رجل ثقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصندوق أسراره، يعتزم الاستقالة من منصبه وزيرا للشؤون الاستراتيجية واعتزال الحياة السياسية، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن ديرمر قرر التنحي قبل انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.