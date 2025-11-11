اللجنة المصرية تنقل مئات الخيام إلى نتساريم في قلب قطاع غزة (شاهد)

تحركت، اليوم الثلاثاء، قافلة تابعة للجنة المصرية في غزة، تضم خياما وآليات ثقيلة، لتجهيز مخيم جديد للنازحين في منطقة نتساريم بوسط قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة عشرات الآليات والشاحنات والجرافات وهي في طريقها إلى منطقة نتساريم، وترفع الأعلام المصرية والفلسطينية.

وأفاد طلال العروقي مراسل الجزيرة مباشر أن الشاحنات تحمل مئات الخيام التي سوف تقام على هذه المنطقة بوسط قطاع غزة، التي أصيبت بدمار واسع خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

دمار هائل بوسط القطاع

وأوضح العروقي أن الطرق المؤدية لمنطقة نتساريم صارت وعرة وصعبة، بعد أن تعرضت لقصف شديد خلال عامين من الحرب، رغم أن الطرق كانت بحالة جيدة قبلها، وكانت المنطقة “عامرة بالحياة” وفق وصفه.

وأشار العروقي إلى أن مستشفى الصداقة التركي، الذي كان من معالم هذه المنطقة، أصيب بدمار كامل خلال الحرب، مثل الكثير من المنازل في المنطقة.

وذكر العروقي أن عشرات العمال يرافقون هذه الشاحنات والآليات للبدء على الفور في العمل على تمهيد الطرق وإقامة مئات المخيمات للنازحين.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 170 ألف جريح، ودمارا هائلا في مساكن القطاع وبنيته الأساسية، وأجبر أغلب السكان على النزوح من منازلهم إلى مخيمات الإيواء.