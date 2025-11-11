بعد القنابل الحارقة.. قوات إسرائيلية تتسلل إلى بلدة لبنانية وتفجر 4 منازل

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، وذكرت الوكالة الوطنية “أن مدفعية العدو استهدفت ظهر اليوم بقذيفة أحد أحياء بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، من دون وقوع إصابات”.

وفجّر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أربعة منازل في بلدة عيترون الحدودية جنوب لبنان بعد تسلل قوة من الجيش، إلى البلدة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تسللت فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير أربعة منازل.

تفجير في النبطية

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل نفذت بعد منتصف الليلة الماضية تفجيرًا في منطقة الخانوق في بلدة عيترون بمحافظة النبطية (جنوب).

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، إلى أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة الحدودية جنوب لبنان فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال إنه دمّر عددا من المباني استخدمها (حزب الله) بنى تحتية في قرية حولا بجنوب لبنان، بحسب ما ادعى، وقال إنه قتل ثلاثة من حزب الله في عمليات جنوبي لبنان.

حرائق هائلة في جنوب لبنان

واندلعت حرائق واسعة في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، جراء الغارات الإسرائيلية أمس الاثنين، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اندلاع عدد من الحرائق، فيما تكافح طواقم الدفاع المدني لإخمادها.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن النيران اشتعلت في جبل الريحان، حيث واصلت أفواج الإطفاء في جمعية الرسالة جهودها للسيطرة عليها، وذكرت أن اندلاع الحرائق كان نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات ما أسفر عن إصابة ومقتل مئات اللبنانيين، إضافة إلى دمار في البنية التحتية.

ويهدف الاتفاق الذي عقد بين الطرفين إلى إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.