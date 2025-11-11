ترامب: الشرع قائد قوي ونريد لسوريا أن تكون بلدا ناجحا (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن بلاده تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا وتلافي الخلافات، مؤكدا أن السلام تحقق في الشرق الأوسط، واصفا ذلك بأنه “أمر عظيم”.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض “نريد لسوريا أن تكون بلدا ناجحا، وأعتقد أن القيادة الجديدة قادرة على ذلك”، مشيرا إلى أن سوريا “مكان مذهل وفيها شعب عظيم، ونريدها أن تنجح مع باقي دول الشرق الأوسط”.

وأعرب عن ثقته بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتمكن من أداء مهامه بنجاح، مؤكدا أن واشنطن “ستقوم بكل ما يَلزم لجعل سوريا ناجحة لأنها جزء من الشرق الأوسط”. ووصف الشرع بأنه “قائد قوي، وأنا أحبه، ونفعل كل ما يَلزم لإنجاح سوريا”.

من جهته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الرئيس الشرع عقد اجتماعا “بنّاء” مع الرئيس ترامب، جرى خلاله بحث الملف السوري بجميع جوانبه، والتأكيد على دعم وحدة سوريا وإعادة إعمارها وإزالة العقبات أمام نهضتها.

وأوضحت الخارجية السورية في بيان أن الشيباني اجتمع مع نظيريه الأمريكي والتركي في واشنطن، واتفقوا على المضي قدما في دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في الجيش السوري. ونقلت الخارجية السورية عن الجانب الأمريكي دعمه للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.